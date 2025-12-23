​अमरता का रहस्य! माता सीता के एक वरदान ने कैसे बदल दिया हनुमान जी का भाग्य? जानें पौराणिक कथा

Hanuman Pauranik Katha: रामायण के महागाथा में हनुमान जी का चरित्र अत्यंत विलक्षण है. वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक ही समय में एक अजेय योद्धा, चंचल मस्तिष्क, परम विद्वान और अटूट भक्ति के प्रतीक नजर आते हैं. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, हनुमान जी सिर्फ एक वानर वीर नहीं, बल्कि साक्षात महादेव के ग्यारहवें 'रुद्र अवतार' हैं. रामायण में हनुमान जी की वीरता को लेकर कई प्रसंगों का उल्लेख किया गया है. लेकिन अक्सर एक सवाल मन में उठता है कि ब्रह्मांड के स्वामी महादेव ने श्रीराम का सेवक बनना क्यों स्वीकार किया. साथ ही हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया और इस वरदान ने किस प्रकार उनका भाग्य बदल दिया. आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस प्रसंग को.

शिव से हनुमान बनने की दिव्य कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं और श्रीहरि, शिव के. जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अधर्म के नाश के लिए 'राम' रूप में अवतार लिया, तब शिवजी ने भी उनकी सेवा करने का संकल्प लिया. शिव पुराण के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने कौतूहलवश शिवजी से पूछा था कि क्या उन्हें कभी प्रभु राम की प्रत्यक्ष सेवा का सौभाग्य मिलेगा? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा था कि वे राम अवतार के समय एक विशेष रूप में प्रकट होंगे. चूंकि श्रीराम को पृथ्वी के कल्याण हेतु एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो अतुलनीय बलशाली और समर्पित हो, इसलिए शिवजी ने अपने अंश से हनुमान के रूप में जन्म लिया. एक त्रिकालदर्शी होने के नाते महादेव जानते थे कि रावण वध और धर्म की स्थापना में हनुमान की भूमिका निर्णायक होगी.

हनुमान जी को अमरता का वरदान

हनुमान जी उन गिने-चुने पौराणिक चरित्रों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का सौभाग्य प्राप्त है. उन्हें यह अमरता किसी एक देवता से नहीं, बल्कि संपूर्ण देवलोक से प्राप्त शक्तियों के फलस्वरूप मिली. ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता और मृत्यु पर विजय का वरदान दिया, वहीं स्वयं के अंश होने के कारण शिवजी ने उन्हें काल से परे यानी अमर कर दिया. जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को खोजते हुए पहुंचे, तब उनकी अनन्य भक्ति और कठिन परिश्रम से प्रसन्न होकर जगदंबा सीता ने उन्हें अजर-अमर होने और कभी भूख-प्यास से व्याकुल न होने का आशीर्वाद दिया. जब प्रभु राम का पृथ्वी से प्रस्थान का समय आया, तो उन्होंने हनुमान जी को कलियुग के अंत तक धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया.

देवताओं ने दी दिव्य शक्तियां

बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा के दौरान जब इंद्र ने उन पर प्रहार किया, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप सभी देवताओं ने उन्हें विलक्षण शक्तियां प्रदान कीं. इंद्र देव ने वरदान दिया कि हनुमान जी के शरीर पर किसी भी वज्र या शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जबकि, अग्नि देव ने आशीर्वाद दिया कि आग की लपटें हनुमान को कभी जला नहीं सकेंगी. यही कारण था कि लंका दहन के समय उनकी पूंछ में आग होने के बावजूद वे सुरक्षित थे. इसके अलावा वरुणदेव ने हनुमान जी को जल में अजेय रहने और जल से कभी क्षति न पहुंचने का वरदान दिया. वहीं, यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया और यमदंड से अभय प्रदान किया.

