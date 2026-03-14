Ramayana: जब भरत के एक बाण से मूर्छित होकर गिरे महाबली हनुमान, पढ़ें रामायण का वह दिलचस्प प्रसंग

Ramayana Pauranik Katha: त्रेतायुग में जब राम-रावण युद्ध अपने चरम पर था, तब अयोध्या और लंका के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने रामायण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. कहते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर उड़ रहे हनुमान जी और राम के विरह में तप रहे भरत का यह मिलन साधारण नहीं था. यह ऐतिहासिक घटना और अयोध्या के मणि पर्वत की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है. क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास मौजूद विशाल द्रोणाचल पर्वत का एक हिस्सा आज भी अयोध्या में सुरक्षित है? यह हिस्सा वहां कैसे पहुंचा. दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे भरत और हनुमान के बीच हुआ एक भयंकर टकराव है. आइए जानते हैं कि आखिर हनुमान जी किस प्रकार भरत के एक बाण से मूर्छित होकर गिर गए.

भरत ने 14 वर्षों तक की थी राज्य की सेवा

राजा दशरथ और माता कैकेयी के पुत्र भरत ने हमेशा धर्म का रास्ता चुना. जब कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजसिंहासन मांगा, तो भरत ने इसका पुरजोर विरोध किया. उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर नंदीग्राम में रहकर राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया और एक तपस्वी की तरह 14 वर्षों तक राज्य की सेवा की.

हनुमान का संकटमोचन रूप

लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब जामवंत के परामर्श पर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत भेजा गया. रास्ते में रावण के अनुचर कालनेमि राक्षस ने उन्हें रोकने का छल किया, लेकिन पवनपुत्र ने उसका वध कर अपनी यात्रा जारी रखी. बूटी की पहचान न होने पर हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और लंका की ओर उड़ चले.

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हनुमान जी जब विशाल पर्वत हाथ में लेकर लौट रहे थे, तो उनके मन में अपनी जन्मभूमि और अयोध्या को देखने की इच्छा हुई. वे अयोध्या के ऊपर से गुजर ही रहे थे कि नंदीग्राम में साधना कर रहे भरत जी की दृष्टि उन पर पड़ी. आधी रात के समय एक विशालकाय वानर को पहाड़ लेकर उड़ते देख भरत जी को किसी शत्रु का आभास हुआ. अयोध्या की सुरक्षा के लिए उन्होंने बिना फल वाला एक बाण चलाया, जिससे हनुमान जी 'राम-राम' कहते हुए नीचे गिर पड़े.

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कैसे अस्तित्व में आया अयोध्या में 'मणि पर्वत'?

जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और लक्ष्मण के प्राण संकट में होने की बात बताई, तो भरत जी आत्मग्लानि से भर उठे. उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें तुरंत विदा किया. लोक मान्यताओं के अनुसार, जब हनुमान जी फिर से उड़ान भर रहे थे, तब उस विशाल पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा वहीं गिर गया था. आज अयोध्या में इसी हिस्से को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)