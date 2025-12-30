Advertisement
Ramayana: जब भगवान राम ने हनुमान को दिया मृत्युदंड, तब राम नाम के जाप ने कैसे टाला महाविनाश? पढ़ें पौराणिक कथा

Ramayana Pauranik Katha: रामायण में प्रभु श्रीराम और हनुमानजी से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि श्रीराम ने एक बार हनुमानजी को मृत्युदंड दे दिया था. आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस रोचक कथा के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:24 PM IST
Ramayana Interesting Story: भगवान राम और हनुमान जी के अटूट प्रेम की गाथा तो दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन रामायण काल का एक प्रसंग ऐसा भी है जब स्वयं प्रभु श्रीराम को अपने सबसे प्रिय भक्त को मृत्युदंड देना पड़ा था. इतना ही नहीं, इसके लिए श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया. रामायण में वर्णित ये पौराणिक कथा भक्ति की शक्ति और 'राम नाम' की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्रीराम ने अपने प्रिय भक्त हनुमानजी को मृत्युदंड क्यों दिया था और उसके बाद फिर क्या हुआ. आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस दिलचस्प कथा के बारे में विस्तार से.

जब श्रीराम और हनुमान आए एक-दूसरे के आमने-सामने

यह घटना उस समय की है जब रावण का अंत हो चुका था और भगवान राम अयोध्या के राजा बन चुके थे. एक बार राजदरबार में कई महान ऋषि और मुनि पधारे हुए थे. उसी दौरान देवर्षि नारद ने अपनी चालाकी से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसने भक्त और भगवान को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया.

जब असमंजस में पड़ गए हनुमानजी

नारद जी ने हनुमान जी के पास जाकर उन्हें सुझाव दिया कि वे दरबार में उपस्थित सभी ऋषियों का सत्कार करें, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को छोड़ दें. नारद जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय राजा थे. हनुमान जी ने नारद जी की बात मानकर विश्वामित्र के अलावा सभी का अभिवादन किया. शुरुआत में ऋषि विश्वामित्र इस बात से विचलित नहीं हुए, लेकिन नारद जी ने उनके पास जाकर उन्हें उकसाना शुरू कर दिया. उन्होंने इसे एक राजा (श्रीराम) के भक्त द्वारा महान ऋषि का अपमान बताया.

जब गुरु की आज्ञा बनी श्रीराम की मजबूरी

विश्वामित्र क्रोधित होकर श्रीराम के पास पहुंचे और हनुमान जी की इस धृष्टता के लिए उन्हें मृत्युदंड देने की मांग की. श्रीराम के लिए विश्वामित्र न केवल ऋषि थे बल्कि उनके गुरु भी थे, जिनकी आज्ञा को टालना उनके लिए असंभव था. भारी मन से प्रभु श्रीराम को अपने ही प्रिय भक्त पर बाण चलाने का निर्णय लेना पड़ा.

राम नाम का कवच 

जब हनुमान जी को सजा देने के लिए मैदान में ले जाया गया, तो वे बिना किसी भय के जमीन पर बैठ गए और आंखें बंद कर लगातार 'राम नाम' का जाप करने लगे. श्रीराम ने एक के बाद एक कई बाण चलाए, लेकिन जैसे ही बाण हनुमान जी के पास पहुंचते, वे बेअसर होकर गिर जाते. हनुमान जी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें शस्त्रों के प्रहार का पता तक नहीं चला.

ब्रह्मास्त्र भी हुआ नतमस्तक

जब सामान्य बाण विफल हो गए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए संसार के सबसे विनाशकारी अस्त्र 'ब्रह्मास्त्र' का आवाहन करना पड़ा. पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा, लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के नजदीक पहुंचा, वह भी 'राम नाम' की शक्ति के आगे शांत होकर लौट गया. भक्ति ने शक्ति को पूरी तरह परास्त कर दिया था.

कैसे हुआ युद्ध का अंत

चमत्कार देखकर नारद जी और ऋषि विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए. नारद जी को अपनी भूल का अहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र जी को पूरी सच्चाई बताई. विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने श्रीराम को अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया. इस तरह हनुमान जी की भक्ति की जीत हुई और यह सिद्ध हुआ कि "राम से बड़ा राम का नाम" है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

