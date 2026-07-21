/श्रीलंका के जंगलों में आज भी मौजूद है रामायण काल का ये पौधा, रोशनी पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगती हैं पत्तियां!

रामायण की कथाएं और उनसे जुड़े रहस्य हमेशा से लोगों को हैरान करते रहे हैं. जब भी श्रीलंका का जिक्र आता है, तो लंकापति रावण, माता सीता और अशोक वाटिका की यादें तरोताजा हो जाती हैं.
आज भी श्रीलंका में कई ऐसी जगहें और निशानियां मौजूद हैं, जिन्हें रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है. शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए ये जगहें हमेशा से कौतूहल का केंद्र रही हैं.
इन्हीं में से एक बेहद अनोखा और दुर्लभ पौधा भी शामिल है, जो रामायण काल के ऐतिहासिक सबूत के तौर पर देखा जाता है.
यह अद्भुत पौधा श्रीलंका के उसी इलाके में पाया जाता है, जिसे पौराणिक काल में अशोक वाटिका कहा जाता था. ये वही पावन स्थान है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था.
आज ये इलाका श्रीलंका के मध्य पर्वतीय क्षेत्र नुआरा एलिया के पास स्थित है. घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे इस क्षेत्र में आज भी प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं.
इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत पत्तियां हैं. देखने में तो यह पौधा बिल्कुल साधारण नजर आता है. लेकिन जैसे ही इस पर सूरज की किरणें या कोई तेज रोशनी पड़ती है, इसकी पत्तियां सोने की तरह जगमगाने लगती हैं.
अंधेरे या घनी छांव में यह चमक और भी ज्यादा साफ दिखाई देती है. पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है मानो पत्तियों पर सोने की परत चढ़ाई गई हो या फिर उनमें से कोई अलौकिक दिव्य प्रकाश निकल रहा हो.
इस दुर्लभ पौधे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग और वनस्पति वैज्ञानिक श्रीलंका आते हैं. शोधकर्ताओं ने जब इस पौधे पर अध्ययन किया, तो पाया कि इसकी पत्तियों की बनावट में कुछ खास तरह के प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं.
जब प्रकाश इन पत्तियों से टकराता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण यह सोने जैसी चमक पैदा होती है. हालांकि, श्रद्धालु और स्थानीय लोग इसे रामायण काल से जुड़ा एक दिव्य और चमत्कारिक पौधा ही मानते हैं.
श्रीलंका में सिर्फ यह पौधा ही नहीं, बल्कि कई ऐसे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां आज भी मौजूद हैं जो भारत में आसानी से नहीं मिलतीं. माना जाता है कि रामायण काल की कई औषधियां और दिव्य वनस्पतियां इस द्वीप पर आज भी सुरक्षित हैं.
अशोक वाटिका का यह चमकदार पौधा पौराणिक इतिहास और विज्ञान का एक अनोखा संगम पेश करता है. यह इस बात का बड़ा सबूत माना जाता है कि रामायण के ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा हैं.
डिस्क्लोमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, जनश्रुतियों और इंटरनेट पर उपलब्ध शोध संबंधित जानकारियों पर आधारित है. हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी के रूप में ही देखें.