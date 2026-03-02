Ramayana Secrets: जब एक अप्सरा के क्रोध का शिकार हुए प्रभु श्रीराम, जानें क्या था वो भयानक श्राप?

Advertisement
Apsara Curse to Shri Ram: रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में श्राप से जुड़ी कई दिलचस्प कथाओं का उल्लेख मिलता है. एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार श्रीराम को भी अप्सरा के श्राप का शिकार होना पड़ा था. आइए जानते हैं कि आखिर अप्सरा ने श्रीराम को श्राप क्यों दिया था और उससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

 

Mar 02, 2026
Ramayana Shrap Secrets: मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जीवन आदर्शों और धर्म की स्थापना की गाथा है. लेकिन रामायण के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं, जो कर्मों और नियति के अटूट बंधन को दर्शाती हैं. पौराणिक ग्रंथों में श्राप से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया गया है. रामायण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार, एक बार प्रभु श्रीराम को भी एक अप्सरा के श्राप का शिकार होना पड़ा. श्रीराम को मिले इस श्राप से जुड़ी पौराणिक कथा बेहद दिलचस्प है.आइए जानते हैं कि श्रीराम को एक अप्सरा ने क्यों श्राप दिया था. उस अप्सरा के श्राप का भगवान श्रीराम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा.

बालि वध और सुग्रीव की व्यथा

रामायण के अनुसार, किष्किंधा का राजा बालि (देवराज इंद्र का पुत्र) बेहद शक्तिशाली था. उसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति बालि में समा जाएगी. इसी अहंकार और शक्ति के मद में बालि ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी व संपत्ति पर अधिकार कर लिया. जब सुग्रीव की भेंट प्रभु श्रीराम से हुई, तो उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु बालि का अंत करने का निर्णय लिया. चूंकि बालि को सामने से हराना असंभव था, इसलिए श्री राम ने छिपकर बालि पर तीर चलाया और उसका वध कर दिया.

बालि ने पुत्र अंगद को दी थीं 3 महान शिक्षाएं

जब बालि मृत्यु की मृत्यु नजदीक थी, तब उसने अपने पुत्र अंगद को जीवन के तीन अनमोल सूत्र दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं. उसने परिस्थितियों का ज्ञान देते हुए बताया कि हमेशा समय और मौजूदा हालातों को समझकर ही कोई कदम उठाएं. साथ ही उसने यह भी बताया कि व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किसके साथ, कब और कैसा आचरण करना है. इसके अलावा उसने यह ज्ञान दिया कि जीवन में सुख-दुख और पसंद-नापसंद को समान भाव से सहना सीखें और हृदय में हमेशा क्षमा भाव रखें. यही शांति का मार्ग है.

अप्सरा तारा ने क्यों दिया था श्रीराम को श्राप 

बालि की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा (जो एक दिव्य अप्सरा थी) शोक में डूब गई. जब उसे मालूम हुआ कि उसके पति का वध छल से किया गया है, तो उसने क्रोध और दुःख में आकर प्रभु श्रीराम को श्राप दे दिया. तारा ने कहा कि जिस सीता के लिए आपने यह वध किया है, उन्हें पाने के बाद भी आप जल्द ही खो देंगे. दूसरे श्राप के रूप में तारा ने यह भी कहा कि अगले जन्म में आपकी मृत्यु बालि के ही हाथों होगी.

त्रेतायुग का ऋण, द्वापरयुग में चुकाया

द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब उनके इस अवतार का अंत उसी श्राप के कारण हुआ. बालि का अगला जन्म जरा नामक एक शिकारी (भील) के रूप में हुआ था. जब श्रीकृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब जरा शिकारी ने उनके पैर के पद्म को मृग की आंख समझकर तीर चला दिया, जिससे भगवान ने अपनी लीला समाप्त की. ऐसे में त्रेतायुग का वह कर्म चक्र द्वापरयुग में जाकर पूर्ण हुआ.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

