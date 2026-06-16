Rambha Tritiya 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर स्त्रियां अखंड सौभाग्य व दांपत्य जीवन में सुख प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं. परिवार की समृद्धि की कामना के साथ इस तिथि पर महिलाएं रंभा तीज का व्रत रखती हैं. इस साल 17 जून 2026 को रंभा तीज का व्रत रखा जाएगा.
धार्मिक मान्यता के अनुसार अविवाहित कन्याएं अगर रंभा तीज का व्रत रखें तो योग्य और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है. इस व्रत को विधि-विधान से रखने व पूजा-उपासना करने से जीवन में की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी ही हो जाती है. धार्मिक ग्रंथों में रंभा तीज के व्रत का बहुत बखान मिलता है. जीवन में मंगलकारी और सकारात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए रंभा तीज के दिन विधि-विधान से मां पार्वती और शिव जी की पूजा शुभ मुहूर्त में करना शुभ होता है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि 16 जून, मंगलवार के दिन रात में 12:53 बजे शुरू होगी और 17 जून, बुधवार की रात को 09:49 बजे तक तृतीय तिथि का समापन होगा. इस तरह उदया तिथि में 17 जून 2026 को रंभा तीज का व्रत रखा जाएगा.
अमृत काल - रात 11:28 बजे से लेकर आधी रात 12:53 बजे तक. सुबह 05:40 बजे से लेकर सुबह 07:08 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से लेकर सुबह 04:57 बजे तक.
रंभा स्वर्गलोक की अति सुंदर अप्सरा है जो कलात्मक और आकर्षक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अप्सरा ने अपने जीवन में सौभाग्य और मनचाहे सुख की प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए ज्येष्ठ माह की तृतीया तिथि पर ही श्रद्धा भाव से शिव जी और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा की थी. रंभा के तप और उपासना को देखते हुए रंभा तृतीया या रंभा तीज पर्व मनाया जाने लगा. जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति होती है और दांपत्य सुख में वृद्धि होती है.
रंभा तीज पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें.
पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.
मन में श्रद्धा भाव से व्रत और पूजा का संकल्प करते हुए भगवान का ध्यान करें.
पूजा की शुरुआत गणेश का ध्यान करते हुए करें.
अब शिव जी और माता पार्वती को जल, दूध व पंचामृत चढ़ाएं.
चंदन, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और बाकी की पूजन सामग् चढ़ाएं.
माता पार्वती को शृंगार का सामान जैसे चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी आदि चढ़ाएं.
भोग में मौसमी फल और खीर चढ़ाएं.
धूप और दीप जलाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.
रंभा तीज व्रत कथा का पाठ करें.
आरती कर पूजा को संपन्न करें. प्रसाद बांटे.
पूरा दिन फलाहार व्रत रखें और अगले दिन पारण करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)