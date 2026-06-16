धार्मिक मान्यता के अनुसार अविवाहित कन्याएं अगर रंभा तीज का व्रत रखें तो योग्य और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है. इस व्रत को विधि-विधान से रखने व पूजा-उपासना करने से जीवन में की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्दी ही हो जाती है. धार्मिक ग्रंथों में रंभा तीज के व्रत का बहुत बखान मिलता है. जीवन में मंगलकारी और सकारात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए रंभा तीज के दिन विधि-विधान से मां पार्वती और शिव जी की पूजा शुभ मुहूर्त में करना शुभ होता है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.