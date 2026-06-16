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Rambha Tritiya 2026: इस साल कब है रंभा तीज? जानिए शुभ मुहूर्त और शिव-पार्वती की पूजा विधि

Rambha Tritiya 2026: रंभा तीज 17 जून 2026 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से इस दिन शिव-पार्वती की पूजा करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 16, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:03 PM IST
Rambha Tritiya 2026: इस साल कब है रंभा तीज? जानिए शुभ मुहूर्त और शिव-पार्वती की पूजा विधि
Image Credit: AI (Puja)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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