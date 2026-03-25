Ram Navami kab hai 2026: रामनवमी कब है, चैत्र नवरात्र की नवमी की पूजा किस दिन करें 26 मार्च को या 27 मार्च को? इस समय ये कन्‍फ्यूजन हर किसी को है. अष्‍टमी-नवमी तिथि के समय के कारण ये स्थिति बनी है. ऐसे में किस पंचांग को मानें और कौन-सी तारीख मुहूर्त में रामनवमी की पूजा करें, इसे लेकर आप भी असमंजस में हैं तो आप अयोध्‍या के राम मंदिर में रामनवमी की पूजा के मुहूर्त को मान सकते हैं.

जाहिर है अयोध्‍या के राम मंदिर में सारे महत्‍वपूर्ण आयोजन और रामनवमी की पूजा के लिए देश के ज्‍योतिषविद् मुहूर्त निकालते हैं. ऐसे में इस साल रामनवमी की पूजा के लिए आप बिना किसी उलझन के राम मंदिर में भगवान राम के जन्‍मोत्‍सव की पूजा के मुहूर्त में ही अपने घर पर पूजा करके पूरा पुण्‍य लाभ ले सकते हैं.

राम मंदिर में रामनवमी कब मनाई जाएगी?

चैत्र शुक्ल नवमी तिथि के भगवान राम का जन्‍म हुआ था इसलिए इस दिन राम जन्‍मोत्‍सव मनाते हैं और इस तिथि को रामनवमी कहते हैं. इस साल चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे शुरू होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार, राम नवमी 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी.

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भगवान राम के जन्‍मस्‍थान अयोध्या में बने विश्‍वविख्‍यात राममंदिर में रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इस साल अयोध्‍या में रामनवमी की पूजा 27 मार्च 2026, शुक्रवार को की जाएगी. इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक रहेगा. जिसमें रामनवमी का मध्याह्न क्षण दोपहर 12:27 बजे का है. इसी समय में अयोध्‍या में रामनवमी मनाई जाएगी. इस दिन राम मंदिर में रामलला की विशेष पूजा-अर्चना होगी, शोभायात्रा निकाली जाएगी, भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण होगा. इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के राम मंदिर पहुंचने की संभावना है.

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अष्‍टमी-नवमी तिथि को लेकर कन्‍फ्यूजन

इस साल चैत्र नवरात्र में अष्‍टमी और नवमी तिथि की तारीख को लेकर खासी उलझन है क्‍योंकि नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है. चूंकि हिंदू धर्म में नवरात्र की पूजा के लिए उदयातिथि को महत्‍व दिया जाता है. ऐसे में 26 मार्च 2026 को अष्‍टमी की पूजा करना और 27 मार्च 2026 को नवमी की पूजा करना उचित रहेगा.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)