Rang Panchami 2026: संतान संबंधी दिक्कतें नहीं हो रहीं दूर? तो रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का करें अद्भुत श्रृंगार, जानें सामग्री

Rang Panchami 2026: होली के पांच दिन बाद यानी चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि पर रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर उतरकर होली खेलते हैं और भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं. श्रीकृष्ण को रंगों से गहरा प्रेम है. ऐसे में रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को रंग-बिरंगे वस्त्र धारण करवाएं और श्रृंगार करें. इस साल रंग पंचमी 8 मार्च 2026 को है ऐसे में इस दिन लड्डू गोपाल की किस तरह श्रृंगार करें, इस बारे में हम इस लेख में जानें.

रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल की श्रृंगार के लिए सामग्री

तिलक के लिए चंदन

माथे पर लगाने के लिए कुमकुम

अबीर, गुलाल

कान्हा के लिए बांसुरी

कान्हा के लिए मोरपंख का मुकुट

कानों को सजाने के लिए कुंडल

हाथों को सजाने के लिए कंगन

गले के लिए मोती की माला

कमरबंद

पैरों के लिए पायल

सुगंधित फूलों की माला

रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार विधि

Add Zee News as a Preferred Source

रंग पंचमी पर सुबह उठें और स्नान आदि करें और पूजा स्थल को साफ कर लें.

अब लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं.

अब गोपाल जी को साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं.

लड्डू गोपाल को रंग पंचमी पर पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होगा.

चंदन का टीका भी लड्डू गोपाल लगाएं

लड्डू गोपाल को सुंदर आभूषण धारण करवाएं.

आप गोपाल जी को फूलों की माला पहनाएं.

लड्डू गोपाल को पीला गुलाल और अबीर चढ़ाएं.

रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की सेवा श्रृंगार का महत्व

ऐसी मान्यताएं हैं कि रंग पंचमी पर्व पर सभी देवी-देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और होली खेलते हैं. रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की पूजा उपासना करने का विशेष विधान है. इस दिन गोपाल जी का अद्भुत श्रृंगार कर उनकी उपासना करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है. श्रीकृष्ण को रंगों से प्यार है ऐसे में उनके बाल रूप को यानी लड्डू गोपाल का रंग पंचमी पर रंग लगाया जाता है और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करवाए जाते हैं. गोपाल जी को आभूषणों से सजाया जाता है. ऐसा करने से कान्हा जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं. रंग पंचमी के शुभ मौके पर जब लड्डू गोपाल की विशेष सेवा श्रृंगार किया जाता है तो ऐसे भक्त को संतान संबंधित दिक्कतें नहीं होती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!

और पढ़ें- Mangal Gochar 2026: शनि के नक्षत्र में मंगल करेंगे प्रवेश, 5 राशि के लोग 18 दिन में पाएंगे खूब तरक्की, जमकर कमाएंगे धन!