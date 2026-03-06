Advertisement
trendingNow13131606
Hindi Newsधर्मRang Panchami 2026: संतान संबंधी दिक्कतें नहीं हो रहीं दूर? तो रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का करें अद्भुत श्रृंगार, जानें सामग्री

Rang Panchami 2026: संतान संबंधी दिक्कतें नहीं हो रहीं दूर? तो रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का करें अद्भुत श्रृंगार, जानें सामग्री

Rang Panchami 2026: संतान संबंधी दिक्कतें हों या जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत न हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का अद्भुत श्रृंगार करें. इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 06, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Laddu Gopal Shringar
Laddu Gopal Shringar

Rang Panchami 2026: होली के पांच दिन बाद यानी चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि पर रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर उतरकर होली खेलते हैं और भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं. श्रीकृष्ण को रंगों से गहरा प्रेम है. ऐसे में रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को रंग-बिरंगे वस्त्र धारण करवाएं और श्रृंगार करें. इस साल रंग पंचमी 8 मार्च 2026 को है ऐसे में इस दिन लड्डू गोपाल की किस तरह श्रृंगार करें, इस बारे में हम इस लेख में जानें.

रंग पंचमी के दिन लड्डू गोपाल की श्रृंगार के लिए सामग्री
तिलक के लिए चंदन
माथे पर लगाने के लिए कुमकुम
अबीर, गुलाल
कान्हा के लिए बांसुरी 
कान्हा के लिए मोरपंख का मुकुट
कानों को सजाने के लिए कुंडल
हाथों को सजाने के लिए कंगन
गले के लिए मोती की माला
कमरबंद
पैरों के लिए पायल
सुगंधित फूलों की माला

रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार विधि

Add Zee News as a Preferred Source

  • रंग पंचमी पर सुबह उठें और स्नान आदि करें और पूजा स्थल को साफ कर लें.

  • अब लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं.

  • अब गोपाल जी को साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं.

  • लड्डू गोपाल को रंग पंचमी पर पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होगा.

  • चंदन का टीका भी लड्डू गोपाल लगाएं

  • लड्डू गोपाल को सुंदर आभूषण धारण करवाएं.

  • आप गोपाल जी को फूलों की माला पहनाएं.

  • लड्डू गोपाल को पीला गुलाल और अबीर चढ़ाएं.

रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की सेवा श्रृंगार का महत्व
ऐसी मान्यताएं हैं कि रंग पंचमी पर्व पर सभी देवी-देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और होली खेलते हैं. रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की पूजा उपासना करने का विशेष विधान है. इस दिन गोपाल जी का अद्भुत श्रृंगार कर उनकी उपासना करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है. श्रीकृष्ण को रंगों से प्यार है ऐसे में उनके बाल रूप को यानी लड्डू गोपाल का रंग पंचमी पर रंग लगाया जाता है और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करवाए जाते हैं. गोपाल जी को आभूषणों से सजाया जाता है. ऐसा करने से कान्हा जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं. रंग पंचमी के शुभ मौके पर जब लड्डू गोपाल की विशेष सेवा श्रृंगार किया जाता है तो ऐसे भक्त को संतान संबंधित दिक्कतें नहीं होती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!

और पढ़ें- Mangal Gochar 2026: शनि के नक्षत्र में मंगल करेंगे प्रवेश, 5 राशि के लोग 18 दिन में पाएंगे खूब तरक्की, जमकर कमाएंगे धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Rang Panchami 2026

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका