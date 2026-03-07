Laddu Gopal Bhog: रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को लगाएं इन चीजों का भोग, प्रसन्न होकर बरसाएंगे कृपा

Rang Panchami 2026 Laddu Gopal Bhog: भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है. जिस भी घर में लड्डू गोपाल का वास होता है उस घर में उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है. ऐसे में त्योहारों पर लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उनके लिए विशेष भोग बनाए जाते हैं. रंग पंचमी हो या दीवाली ऐसे बड़े मौके पर लड्डू गोपाल अपनी विशेष सेवा करवाते हैं. इसी तरह होली के 5 दिन बाद पड़ने वाले रंग पंचमी के पर्व पर भी लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है. ध्यान दें कि गोपाल जी की सेवा में भोग का बहुत महत्व होता है. ऐसे में आइए जानें रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करें, भोग की एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं.

गुजिया समेत अन्य मिठाइयां

रंग पंचमी के पर्व पर लड्डू गोपाल को गुजिया का भोग लगाएं, इसे पाकर गोपाल जी अति प्रसन्न होंगे. हालांकि, कई घरों या कृष्ण मंदिरों में रंग पंचमी त्योहार पर चंद्रकला और अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाने का विधान है. इन दोनों में से कोई भी भोग हो तो लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं.

मीठा दही या दही से बना कोई व्यंजन

लड्डू गोपाल को दही या दही से बने व्यंजन भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं. अगर दही से बनी चीजें न हों तो केवल दही चीनी भी श्रद्धाभाव से गोपाल जी को भोग के रूप में दें तो यह अति शुभ होगा. मीठी दही का भोग लगाने से लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होते हैं और परिवार में प्रेम बने रहने का आशीर्वाद देते हैं.

जलेबी या मालपुआ

रंग पंचमी के दिन अगर जलेबी या मालपुए का भोग गोपाल जी को अर्पित करें तो घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहती है. ऐसे घर से कभी भी सुख समृद्धि नहीं जाती है और गोपाल जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

