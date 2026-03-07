Advertisement
trendingNow13132544
Hindi Newsधर्मLaddu Gopal Bhog: रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को लगाएं इन चीजों का भोग, प्रसन्न होकर बरसाएंगे कृपा

Laddu Gopal Bhog: रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को लगाएं इन चीजों का भोग, प्रसन्न होकर बरसाएंगे कृपा

Rang Panchami 2026 Laddu Gopal Bhog: घर पर अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो रंग पंचमी के दिन गोपाल जी के लिए कुछ विशेष भोग जरूर बनाएं. आइए भोग की लिस्ट पर नजर डालें.

|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rang Panchami 2026
Rang Panchami 2026

Rang Panchami 2026 Laddu Gopal Bhog: भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है. जिस भी घर में लड्डू गोपाल का वास होता है उस घर में उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है. ऐसे में त्योहारों पर लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उनके लिए विशेष भोग बनाए जाते हैं. रंग पंचमी हो या दीवाली ऐसे बड़े मौके पर लड्डू गोपाल अपनी विशेष सेवा करवाते हैं. इसी तरह होली के 5 दिन बाद पड़ने वाले रंग पंचमी के पर्व पर भी लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है. ध्यान दें कि गोपाल जी की सेवा में भोग का बहुत महत्व होता है. ऐसे में आइए जानें रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करें, भोग की एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं. 

गुजिया समेत अन्य मिठाइयां
रंग पंचमी के पर्व पर लड्डू गोपाल को गुजिया का भोग लगाएं, इसे पाकर गोपाल जी अति प्रसन्न होंगे. हालांकि, कई घरों या कृष्ण मंदिरों में रंग पंचमी त्योहार पर चंद्रकला और अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाने का विधान है. इन दोनों में से कोई भी भोग हो तो लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं. 

मीठा दही या दही से बना कोई व्यंजन
लड्डू गोपाल को दही या दही से बने व्यंजन भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं. अगर दही से बनी चीजें न हों तो केवल दही चीनी भी श्रद्धाभाव से गोपाल जी को भोग के रूप में दें तो यह अति शुभ होगा. मीठी दही का भोग लगाने से लड्डू गोपाल अति प्रसन्न होते हैं और परिवार में प्रेम बने रहने का आशीर्वाद देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जलेबी या मालपुआ
रंग पंचमी के दिन अगर जलेबी या मालपुए का भोग गोपाल जी को अर्पित करें तो घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहती है. ऐसे घर से कभी भी सुख समृद्धि नहीं जाती है और गोपाल जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rang panchami 2026: प्रेम जीवन में मची है उथल-पुथल? तो रंग पंचमी पर इन उपायों को कर रिश्ते में बढ़ाएं गहराई और समझ

और पढ़ें- श्रीराधा-कृष्ण की उपासना के समय करें इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, दुख का होगा नाश और मनोकामनाएं होंगी पूर्ण

TAGS

Rang Panchami 2026

Trending news

वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल