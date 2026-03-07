Rang panchami 2026: प्रेम जीवन में मची है उथल-पुथल? तो रंग पंचमी पर इन उपायों को कर रिश्ते में बढ़ाएं गहराई और समझ

Rang Panchami Ke Upay: होली का उत्सव शुरू तो बहुत दिन पहले से ही हो जाता है लेकिन रंगों के इस त्योहार का समापन रंग पंचमी पर्व पर होता है. रंग पंचमी पर्व का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है. इस दिन देवी देवता धरती पर उतरते हैं और रंगों की होली खेलते हैं. जिससे यह दिन अपने आप में पवित्र और शुभ हो जाता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताएं हैं कि अगर प्रेम जीवन में परेशानियां चल रही हैं या रिश्ते में टकराव बना हुआ है तो रंग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे रिश्तों में गहराई प्रेम और सामंजस्य बढ़ सकता है.

राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित करें

रंग पंचमी पर सुबह उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें. अब श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा करें और गुलाबी रंग का गुलाल चढ़ाएं. गुलाल चढ़ाते हुए "ॐ क्लीं कृष्णाय नमः" मंत्र का जाप करें. राधा-कृष्ण की जोड़ी प्रेम और समर्पण को दर्शाती है जिनकी पूजा रंग पंचमी पर करने से रिश्ते में मिठास आएगी और समझ बढ़ेगी.

शहद मिले जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें

प्रेम जीवन में प्रेमी के साथ दूरी बढ़ रही है तो रंग पंचमी के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें. इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा शहद मिलालें. इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर उसी जल से अभिषेक करें. शिवजी व माता पार्वती के अटूट बंधन की तरह आपके रिश्ते में भी जुड़ाव रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. मिठास बनी रहेगी.

विष्णु-लक्ष्मी जी का मिलेगा आशीर्वाद

परिवार में सुख-शांति बनी रहे और प्रेम जीवन में स्थिरता रहे साथ ही वैवाहिक जीवन में सामंजस्यता रहे, इसके लिए रंग पंचमी पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें. पीला गुलाल अर्पित करें. इस एक छोटे से उपाय से घर में सकारात्मकता आएगी और दांपत्य जीवन सुखमय होंगे.

अशोक के पत्तों का उपाय

रिश्तों में अगर मजबूती चाहिए तो रंग पंचमी पर अशोक के सात पत्तों पर रोली से अपना और अपने साथी का नाम लिखें. अब इन पत्तों को मंदिर में चढ़ाएं. धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस उपाय को करने से रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे और जीवन में खुशियां आएंगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

