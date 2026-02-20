Rang Panchami 2026: कब मनाई जाएगी रंग पंचमी, इस दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या नहीं

Advertisement
Rang Panchami Kab Hai 2026: रंग पंचमी होली के ठीक 5 दिन बाद मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता रंग-गुलाल खेलने के लिए धरती पर आते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल रंग पंचमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:56 PM IST
Rang Panchami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है. इस दिन लोग देवी-देवताओं को अबीर-गुलाल अर्पित करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता होली खेलने के लिए धरती पर पधारते हैं. मान्यतानुसार, इसी दिन 5 दिनों के रंगोत्सव का समापन होता है. परंपरानुसार, इस दिन लोग देवी-देवताओं के संग होली खेलने के लिए हवा में रंग-गुलाल उड़ता हैं, क्योंकि इस दिन देवतागण हवा के रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं रंग पंचमी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए और क्या करें, क्या नहीं.

रंग पंचमी 2026 कब है? 

दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 7 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 17 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 8 मार्च 2026 को रात 9 बजकर 10 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि के मुताबिक, इस साल रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी. 

  • ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 50 मिनट तक
  • विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 30 मिनट से 03 बजकर 17 मिनट तक
  • गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 23 मिनट से लेकर 06 बजकर 47 मिनट तक
  • अभिजित मुहूर्त- 12 बजकर 08 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक

रंग पंचमी पर क्या करें और क्या नहीं? 

रंग पंचमी के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें. दोनों को श्रद्धापूर्वक गुलाल अर्पित करें. साथ ही, आर्थिक संपन्नता के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इसके साथ ही इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को भी गुलाल चढ़ाएं. यह प्रेम और भक्ति के रंगों का प्रतीक है. शक्ति की साधना करने वालों को मां बगलामुखी को पीले रंग का अबीर अर्पित करना चाहिए. आरोग्य और तेज की प्राप्ति के लिए सूर्य देव को लाल रंग का अबीर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

रंग पंचमी के दिन क्या ना करें

रंग पंचमी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. उत्सव के लिए सफेद या रंगीन कपड़े पहनना शुभ होता है. रंग पंचमी पर तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन न करें. इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रंग पंचमी के दिन शरीर पर सीधे रंग लगाने के बजाय हवा में रंग उड़ाना अधिक महत्वपूर्ण है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

