Hindi Newsधर्मRangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Rangbhari Ekadashi 2026 Date: रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व है जिसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है. रंगभरी एकादशी  हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. आइए इस दिन का शुभ मुहूर्त जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:03 PM IST
Rangbhari Ekadashi 2026
Rangbhari Ekadashi 2026

Rangbhari Ekadashi 2026 Shubh Muhurat Puja Vidhi: फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर रंगभरी एकादशी व्रत रखा जाता है. हिंदू धर्म में रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है. यह एकादशी इसलिए भी बहुत विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव व माता पार्वती की भी उपासना की जाती है. मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती का 'गौना' इसी तिथि पर कराया था और उन्हें पहली बार काशी लेकर आए थे. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें रंगभरी एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

रंगभरी एकादशी 2026 कब है? (Rangbhari Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 27 फरवरी को देर रात 12:33 बजे से होगी. 27 फरवरी को रात 10:32 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी व्रत का संकल्प किया जाएगा. 

रंगभरी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त
पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त अति शुभ होता है
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 बजे से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक.

पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी अति शुभ होता है
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:17 बजे से लेकर सुबह 06:05 बजे तक.

रंगभरी एकादशी 2026 पारण का समय
रंगभरी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 06:47 से लेकर 09:06 बजे के बीच किया जा सकता है. एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले करना शुभ होता है. पारण से पहले पूजा पाठ कर दान आदि करें.

रंगभरी एकादशी पूजन विधि (Rangbhari Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

  • सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें. इसके बाद पीले रंग के कपड़े धारण करें. 

  • एक चौकी पर शिव जी और पार्वती जी व श्री हरि की प्रतिमा को स्थापित करें.

  • चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, फूल माला चढ़ाएं.

  • मिठाई का भोग लगाएं. शृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें.

  • गुलाबी रंग का गुलाल शिव जी और पार्वती जी को चढ़ाएं और सुहाग व सौभाग्य की प्रार्थना करें.

  • भगवान विष्णु की भी सच्चे मन से विधि अनुसार पूजा करें.

  • आंवले का फल भगवान को अर्पित करें और आंवले के पेड़ की भी पूजाकर घी का दीपक जलाएं.

  • शिव जी को खीर का बोग चढ़ाएं और ठंडाई भी अर्पित करें.

  • अंत में एकादशी की कथा करें और शिव चालीसा का पाठ करें, आरती कर पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

