रंगभरी एकादशी के दिन पार्वती जी का गौना कराकर लाए थे महादेव, आंवले के पेड़ की भी होती है पूजा, पढ़ें कथा

Amalaki Ekadashi Vrat Katha : फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दोहरा महत्व है. इस दिन आमलकी एकादशी भी मनाई जाती है और रंगभरी एकादशी भी. यहां पढ़ें एकादशी की व्रत कथा.
Trending Photos
Rangbhari Ekadashi Vrat Katha : हिंदू धर्म में फागुन महीने की दूसरी एकादशी का विशेष मानी गई है क्योंकि इस दिन हर एकादशी की तरह भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है. क्योंकि इस एकादशी के दिन आमलकी एकादशी भी मनाई जाती है और रंगभरी एकादशी भी.
आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है. वहीं रंगभरी एकादशी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें रंग-गुलाल अर्पित किया जाता है.
यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्चों को देते हैं लग्जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति
रंगभरी एकादशी को लेकर पौराणिक कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन विवाह के बाद महादेव, पत्नी पार्वती का गौना करवाकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन ही पहली बार काशी लाए थे. तब शिव जी के गणों ने उनके स्वागत में खुश होकर खूब होली खेली थी. इसलिए इस एकादशी को रंगभरी एकादशी कहते हैं. इस साल 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पुष्प, गंध, चंदन, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें. दीपक जलाएं, साथ ही पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. शिव-पार्वती को रंग-गुलाल अर्पित करें. काशी में रंगभरी एकादशी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है.
यह भी पढ़ें: मंगल-सूर्य की युति से एक्टिव हुआ मंगलादित्य राजयोग, 15 मार्च तक 3 राशि वालों को लाभ ही लाभ
पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था. उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था. राजा समेत सारी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे. विशेष तौर पर राजा चित्रसेन की आमलकी एकादशी व्रत में गहरी आस्था थी. एक बार राजा चित्रसेन शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए. उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे, परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता.
यह भी पढ़ें: ऐसी मांओं के कारण बच्चों की पर्सनालिटी दबकर रह जाती है, बर्थडेट से लगाएं पता
उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अत: राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा. उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई. जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया. यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ.
राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा? तभी आकाशवाणी हुई, 'हे राजन! यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं. तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है. इन्हें मारकर वह पुन: तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई.'
यह भी पढ़ें: मार्च महीने में 3 बड़े ग्रह-गोचर 5 राशि वालों का खोलेंगे नसीब, पैसों की तंगी होगी दूर, करियर में हासिल होगी बड़ी उपलब्धि
यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई. राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुन: सुखपूर्वक राज्य करने लगा.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)