Gundicha Yatra 2026: दुनिया भर में मशहूर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर इस साल भी तैयारियां जोरों पर हैं. 16 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं. लेकिन ये देवी गुंडिचा आखिर कौन हैं, जिनके मंदिर हर साल भगवान जगन्नाथ जाते हैं.
इतना ही नहीं गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 8 से 9 दिन तक विश्राम करते हैं. वहां उनकी खूब आवभगत होती है. तरह-तरह के पकवान खाकर भगवान बीमार पड़ते हैं. इसके बाद उनका प्रतीकात्मक इलाज होता है और फिर वे वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं. इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश-दुनिया से श्रद्धालु आते हैं. (संबंधित खबर: पुरी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर; कब है स्नान पूर्णिमा और कब नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ?)
धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ देवी गुंडिचा को अपनी मौसी मानते थे. देवी गुंडिचा माता गुंडिचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थीं, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था. रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थीं. उनके नाम पर गुंडिचा मंदिर बना है, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है. हर साल भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर दूर इस मंदिर में जाते हैं और वहां कुछ दिन ठहरते हैं.
ऐसी धार्मिक मान्यता और जनश्रुति है कि जब इस बात पर विचार चल रहर था कि भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, तभी नारदजी आए और उन्होंने बताया कि यह ब्रह्माजी ही सही बता सकते हैं. तब राजा इंद्रद्युम्न, नारदजी के साथ ब्रह्माजी से आज्ञा लेने ब्रह्मलोक चले गए.
राजा के जाने के बाद रानी गुंडिचा ने गुफा में जाकर तपस्या करने लगीं. जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से वचन लिया कि आप मुझसे हर साल मिलने जरूर आना. माना जाता है कि तब से भगवान जगन्नाथ हर साल माता गुंडिचा से मिलने जाते हैं और वहां कुछ दिन बिताकर वापस अपने मंदिर आ जाते हैं.
भगवान जगन्नाथ जब अपनी मौसी गुंडिचा के घर आते हैं तो उनका यहां खूब आदर-सत्कार होता है. पोड़ा पीठा (मीठे चावल, दाल) समेत कई पकवानों का भोग लगता है. मान्यता है कि भगवान छककर पकवान खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं. हर साल यही प्रक्रिया रहती है.
मान्यता है कि जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होता है और रथ की रस्सी खींचता है, वो जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है.
(Disclaimer- यह लेख विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, लोककथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है. किसी भी धार्मिक मान्यता की पुष्टि या खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है.)