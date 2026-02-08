Advertisement
Rasoi Ghar Vastu: क्या गलत दिशा में है आपका किचन? बीमारियां और आर्थिक तंगी रोज देंगी दस्तक, जानें उपाय

Rasoi Ghar Vastu: क्या गलत दिशा में है आपका किचन? बीमारियां और आर्थिक तंगी रोज देंगी दस्तक, जानें उपाय

Rasoi Ghar Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर की वह जगह है जहां से पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है. इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार किचन से जुड़े विशेष वास्तु नियम अपनाने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं कि किस दिशा में किचन होने से आर्थिक तंगी और बीमारियां दस्तक दे सकती हैं और इससे बचने के उपाय क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:59 PM IST
Rasoi Ghar Vastu: क्या गलत दिशा में है आपका किचन? बीमारियां और आर्थिक तंगी रोज देंगी दस्तक, जानें उपाय

Vastu Shastra: अक्सर देखा जाता है कि पौष्टिक आहार और अच्छी जीवनशैली के बावजूद घर के सदस्य बार-बार बीमार पड़ते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण रसोई घर (किचन) में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है. किचन से निकलने वाली ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और मनोदशा पर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर रसोई में वास्तु दोष हो, तो वहां बना भोजन विषैले प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक अशांति और शारीरिक कष्ट बढ़ते हैं. इसलिए अक्सर वास्तु शास्त्र के जानकार सही दिशा में किचन बनाने और उससे जुड़े वास्तु नियम का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं कि किस दिशा का किचन घर वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है और इस वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए.

रसोई के लिए सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र में आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा) को रसोई के लिए सबसे अच्छा माना गया है. पूरब और दक्षिण के मध्य की यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है. इसके अलावा इस दिशा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो वैभव और संपन्नता के कारक हैं. यही वजह है कि आग्नेय कोण में रसोई होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे परिवार के सदस्य न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि का भी वास होता है.

किन दिशाओं में किचन बनाने से बचें?

गलत दिशा में बनी रसोई जीवन में गंभीर संकट ला सकती है. वास्तु के अनुसार कुछ दिशाओं में किचन बनवाने से बचना चाहिए. ईशान (उत्तर-पूर्व का कोना) कोण में किचन होने से परिवार में गंभीर बीमारियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम दिशा में रसोई होने पर धन की हानि और कार्यों में रुकावटें आती हैं. इतना ही नहीं, पश्चिम दिशा में किचन होने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ता है और गृह-क्लेश की संभावना बढ़ जाती है.

क्या करें वास्तु उपाय

कई बार घर बन जाने के बाद दिशा बदलना संभव नहीं होता. ऐसे में आप कुछ आसान वास्तु उपायों से नकारात्मकता को कम कर सकते हैं. रसोई की ऊर्जा को पवित्र करने के लिए सुबह-शाम लोबान का धुआं दिखाएं. इससे कीटाणु और नकारात्मक तरंगें नष्ट होती हैं. किचन की उत्तर-पूर्व दिशा में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं. यह घर में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है. इसके अलावा रसोई में अग्नि तत्व को दर्शाने वाली कोई तस्वीर या पेंटिंग लगाने से भी सकारात्मकता बढ़ती है.

शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के विशेष उपाय

चूंकि रसोई पर शुक्र का प्रभाव होता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना जरूरी माना गया है. ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार को रसोई में चावल की खीर, नारियल के लड्डू या सफेद मिठाई बनाएं और परिवार के साथ ग्रहण करें. शुक्र देव को साफ-सफाई बेहद पसंद है. इसलिए रात को कभी भी रसोई में जूठे बर्तन न छोड़ें और उसे हमेशा व्यवस्थित रखें.

