Rat in Dream: सपने में मरा हुआ चूहा देखना क्या देता है संकेत, बढ़ेंगी चुनौतियां या ऊंचाई पर पहुंचेगी समृद्धि!

Rats Dreams Meaning: हिंदू धर्म में चूहे को भगवान गणेश जी का वाहन माना गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि चूहे को सपने में देखने का क्या अर्थ होता है. खासकर करके सपने में मरा हुआ चूहा देखने का क्या अर्थ है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:14 PM IST
Rat in Dream
Rat in Dream

Dreams of Rats: हिंदू धर्म में सभी देवी-देवता के वाहन कोई न कोई पशु हैं. इसी तरह चूहा गणेश जी का वाहन है. ऐसे में चूहे का सम्मान भी होता है. इसी तरह सपने में चूहे को देखना व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत देता है. इसी तरह मरे हुए चूहे को देखने के पीछे कोई न कोई गहरी बात जरूर हो सकती है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि सपने में चूहा खासकर मरा हुआ चूहा देखना क्या बताता है.

सपने में चूहा देखना शुभ होता है या अशुभ
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में चूहा देखना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सपने में चूहे को कैसे देखा है. आमतौर पर सपने में चूहा देखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान गणेश और धन की देवी लक्ष्मी से जुड़ा है और शुभ घटनाओं का संकेत देता है. सपने में चूहा देखना धन लाभ और अच्छी किस्मत का भी संकेत हो सकता है.

सपने में बार बार मरा हुआ चूहा देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मरा हुआ चूहा देखना किसी बड़ी समस्या के अंत का संकेत देता है. धन की तंगी से छुटकारा मिलता है. सपने में मरा हुआ चूहा देखने का अर्थ है कि भविष्य में किसी भी बड़ी समस्या का अंत हो जाएगा और हर ओर से सफलता आती है. ऐसा सपना समृद्धि का भी संकेत देती है.

सपने में चूहे के कई बच्चा देखना
सपने में एक साथ चूहों के कई बच्चे को देखना अति शुभ माना गया है जिसको देखने के बाद जीवन में सकारात्मता आती है और धन की कमी नहीं रह जाता है. करियर में तरक्की से लेकर रिश्तों में समझ बढ़ती है, पारिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसे आलाव भगवान गणेश की विशेष कृपा व्यक्ति पर होती है.

सपने में बड़ा चूहा देखना
सपने में बड़ा सा चूहा दिखाई देने का अर्थ है कि व्यक्ति को जल्द ही धोखे का सामना करना पड़ सकता है. कोई भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार से धोखा खाना पड़ सकता है. 

सपने में बहुत से चूहा देखना
सपने में एक साथ ही चूहों का झुंड देखना मुश्किलों के आगमन का संकेत देता है. व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और करियर में नकारात्मकता बड़ सकती है.

सपने में सफेद चूहा देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सफेद चूहा देखना अति शुभ होता है. इस सपने को देखने के बाद से ही जीवन में समृद्धि आती है और सुख में वृद्धि होती है. पैसों की आवक बढ़ती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

