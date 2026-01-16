Ratha Saptami 2026 Date : भगवान सूर्य की उपासना का माघ महीना चल रहा है. इस महीने में पड़ने वाली रथ सप्‍तमी सूर्य देव की उपासना करना विशेष फल देता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से साधक को अरोग्यता का वरदान मिलता है. उसका आत्‍मबल बढ़ता है, कामों में सफलता मिलती है. जानिए साल 2026 में रथ सप्‍तमी कब है.

रथ सप्‍तमी 2026 जनवरी

रथ सप्तमी पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है. इस दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की जाती है. रथ सप्‍तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से और दान- पुण्य करने से व्यक्ति को निरोगी शरीर और सफलता-यश का वरदान मिलता है.

पंचांग के अनुसार इस साल माघ शुक्‍ल सप्‍तमी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को रात 12 बजकर 39 मिनट पर होगी और इसका समापन 25 जनवरी को रात 11 बजकर 10 मिनट पर होगा. उदयतिथि के अनुसार 25 जनवरी 2026 को रथ सप्‍तमी मनाई जाएगी.

रथ सप्तमी पर सूर्य पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

रथ सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाता है. इस साल रथ सप्‍तमी पर सूर्योदय 7 बजकर 13 मिनट पर होगा. वहीं रथ सप्‍तमी के दिन पवित्र नदी में स्‍नान किया जाता है. इस साल रथ सप्‍तमी पर स्नान का मुहूर्त सुबह 5 बजकर 26 मिनट से लेकर 7 बजकर 13 मिनट तक है.

रथ सप्तमी पूजा विधि

रथ सप्तमी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. फिर तांबे के पात्र में जल, रोली, अक्षत और लाल फूल लेकर सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करें. इसके बाद आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करें. सूर्य चालीसा पढ़ें. फिर गरीबों को दान दें.

