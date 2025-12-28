Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमी पर करें इन चीजों का दान और विशेष मंत्रों का जाप, सूर्य देव की कृपा से होगी बरकत

Ratha Saptami 2026 Date: सनातन धर्म शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है. माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य देव को समर्पित मानी गई है. इसे रथ सप्तमी, भानु सप्तमी या सूर्य जयंती के नाम से जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, भानु सप्तमी सूर्य देव की उपासना का सबसे बड़ा दिन है. मान्यता है कि इसी दिन सूर्य देव ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड को प्रकाशित करना शुरू किया था. हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में यह पर्व 25 जनवरी को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि रथ सप्तमी पर स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किन उपायों को करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी.

रथ सप्तमी का पौराणिक महत्व

रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से इसी दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था. यह पर्व ऋतुओं के परिवर्तन के बीच के समय को दर्शाता है. इस दिन से उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और गर्मी की आहट शुरू हो जाती है.

रथ सप्तमी पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य

मान्यताओं के अनुसार, रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का फल कई गुना बढ़ जाता है.ऐसे में इस दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल डालकर स्नान करें. अर्घ्य के लिए हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करें, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु मानी जाती है. शुद्ध जल में लाल चंदन, कुमकुम, अक्षत (साबुत चावल), लाल फूल और थोड़ी सी दूर्वा या कुश डालें. इतना करने के बाद दोनों हाथों से लोटे को सिर के ऊपर ले जाकर इस प्रकार जल गिराएं कि जल की धारा से सूर्य देव के दर्शन हो सकें. इस दौरान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते रहें.

रथ सप्तमी पर क्या करें दान

रथ सप्तमी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार, गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्रों का दान करें. इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन जरूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं. कहा जाता है कि तांबे के बर्तन का दान करने से कुंडली का सूर्य दोष खत्म होता है और पिता के साथ संबंधों में सुधार आता है.

रथ सप्तमी पर करें इन मंत्रों का जाप

नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे

आयुरोग्य मैस्वैर्यं देहि देवः जगत्पते

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।।

ॐ भास्कराय विद्महे महादुत्याथिकराय धीमहि तनः सूर्य प्रचोदयात्

ॐ आदित्याय विद्महे मार्त्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।।

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्

जयवहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्।।

आदित्य ह्रदय पुण्यं सर्व शत्रु विनाशं

जयवाहं जपेणिथ्यं अक्षयं परमं शिवम्

रथ सप्तमी 2026 स्नान-दान शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के मुताबिक, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 24 जनवरी 2026 को देर रात 12 बजकर 39 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 25 जनवरी 2026 को रात 11 बजकर 10 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, 25 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन भानु सप्तमी का व्रत रखा जाएगा. इसके अलावा रथ सप्तमी के दिन स्नान-दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 26 मिनट से लेकर 7 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. शास्त्रों के अनुसार, इस मुहूर्त में स्नान-दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)