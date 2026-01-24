Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमी पर सूर्य देव की उपासना कर पाएं आकर्षक व्यक्तित्व और प्रसिद्धि, राशि अनुसार करें मंत्र जाप!

Ratha Saptami 2026 Date: सनातन धर्म में सूर्य देव को देवता के रूप में पूजा जाता है. वहीं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों के राजा और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मा और पिता के कारक हैं. जीवन का मुख्य आधार सूर्य हैं. सूर्य के बिना जीवन की कल्पना इस संसार में संभव नहीं और उन्हीं सूर्य देव को समर्पित पर्व रथ सप्तमी को हर साल हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं. सूर्य देव की पूजा का एक बहुत विशेष पर्व रथ सप्तमी है जो माघ शुक्ल सप्तमी तिथि पर मनाया जाता है. रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, सूर्य जयंती और माघी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है.

रथ सप्तमी का धार्मिक महत्व

रथ सप्तमी का बड़ा धार्मिक महत्व है. इस पर्व को लेकर मान्यताएं हैं कि इसी तिथि पर सूर्य देव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रथम बार पृथ्वी पर प्रकट हुए. सूर्य की पहली किरण धरती पर इसी माघ शुक्ल सप्तमी तिथि पर पड़ी थीं. इसलिए रथ सप्तमी को सूर्य देव की उपासना के लिए अति शुभ माना गया है.

रथ सप्तमी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल सप्तमी तिथि 24 जनवरी 2026, शनिवार की रात को 12:40 बजे से शुरू होगी और 25 जनवरी 2026, रविवार की रात 11:11 बजे तिथि का समापन होगा. उदय तिथि में 25 जनवरी 2026, रविवार को रथ सप्तमी पर्व सप्तमी तिथि पर मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं.

रथ सप्तमी पर सूर्य पूजन के लाभ

रथ सप्तमी पर सच्चे मन से जो भी जातक सूर्य देव की पूजा करते हैं उनके व्यक्तित्व में निखार आता है, अच्छे स्वास्थ्य, धन और समाज में सम्मान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है. सूर्य पूजन करने से शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. नकारात्मकता दूर होती है. वहीं नित्य सूर्य उपासना करने से बुद्धि, तेज और हर ओर से सफलता मिलती है. कुंडली से सूर्य दोष दूर होता है. जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है.

राशि अनुसार करें सूर्य मंत्र का जाप

मेष राशि- ॐ अचिंताय नम:

वृष राशि- ॐ अरुणाय नम:

मिथुन राशि- ॐ आदि-भुताय नम:

कर्क राशि- ॐ वसुप्रदाय नम:

सिंह राशि- ॐ भानवे नम:

कन्या राशि- ॐ शांताय नम:

तुला राशि- ॐ इंद्राय नम:

वृश्चिक राशि- ॐ आदित्याय नम:

धनु राशि- ॐ शर्वाय नम:

मकर राशि- ॐ सहस्त्र किरणाय नम:

कुंभ राशि- ॐ ब्रह्मणे दिवाकर नम:

मीन राशि- ॐ जयिने नम:

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

