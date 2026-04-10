Advertisement
trendingNow13173840
Hindi Newsधर्मGem Astrology: शुक्र ग्रह को मजबूत कर ऐश्वर्य प्रदान करता है ये रत्न, जान लें पहनने के नियम

Gem Astrology: शुक्र ग्रह को मजबूत कर ऐश्वर्य प्रदान करता है ये रत्न, जान लें पहनने के नियम

Best Gemstone for Shukra: जीवन में धन, सुख-समृद्धि और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए हीरा सबसे अनुकूल रत्न माना गया है. यह रत्न कुंडली में शुक्र ग्रह की प्रतिकूता को दूर कर जीवन में शुभता का संचार करता है. ऐसे में आइए, जानते हैं कि इस रत्न को धारण की विधि, नियम और सावधानियां. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: शुक्र ग्रह को मजबूत कर ऐश्वर्य प्रदान करता है ये रत्न, जान लें पहनने के नियम

Gem Astrology: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना गया है. कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसका जीवन सुख-सुविधाओं और यश से भरा रहता है. वहीं, कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी, रिश्तों में कड़वाहट और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. रत्न शास्त्र में ग्रहों की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए विशेष रत्नों से जुड़े उपाय बताए गए हैं. शुक्र ग्रह को मजबूत करने और उसकी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ रत्न हीरा है. इस रत्न को विधि-विधान से पहनने पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह की अनुकूलता और शुभता को प्राप्त करने के लिए हीरा किस प्रकार पहनना चाहिए.

शुक्र ग्रह के लिए अनुकूल है हीरा

अगर किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित या कमजोर स्थिति में है, तो ज्योतिष विशेषज्ञ हीरा धारण करने की सलाह देते हैं. रत्न शास्त्र के मुताबिक यह न सिर्फ शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है. इसलिए इस रत्न को पहनने से पहले उससे जुड़े नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है.

हीरा धारण करने की विधि और नियम

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, हीरे को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इसे दाहिने हाथ की मध्यमा (बीच वाली उंगली) या अनामिका (रिंग फिंगर) में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है. इसके अलावा इस रत्न को धारण करने के लिए शुक्रवार सबसे उपयुक्त और शुभ होता है. ऐसे में इस दिन हीरे की अंगूठी को धारण करने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध कर लें. रत्न शास्त्र के अनुसार, हीरे का सकारात्मक प्रभाव आमतौर पर 21 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होता है. ऐसे में इस रत्न को बिना ज्योतिषी की सलाह के धारण न करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

हीरा रत्न किन राशियों के लिए है वरदान?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हीरा खासतौर पर वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राशियों के स्वामी शुक्रदेव माने गए हैं. हीरा पहनने से इन राशि के जातकों को ऐश्वर्य-धन और दांपत्य सुख प्राप्त होता है.  

यह भी पढ़ें: कंगाल को भी करोड़पति बना सकते हैं ये 7 रत्न, कर्ज से भी मिलती है मुक्ति

हीरा पहनने के फायदे 

रत्न शास्त्र की मानें तो हीरा पहनने से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं. यह रत्न कला, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग और अभिनय जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल माना गया है. ऐसे में अगर ये लोग इस रत्न को सही विधि से धारण करते हैं, तो हर प्रकार की आर्थिक सफलता प्राप्त होती है. इसके अलावा यह रत्न दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव को कम कर रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ाता है. इतना ही नहीं, शुक्र के प्रभाव से जातक के आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी