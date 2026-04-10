Gem Astrology: शुक्र ग्रह को मजबूत कर ऐश्वर्य प्रदान करता है ये रत्न, जान लें पहनने के नियम

Gem Astrology: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना गया है. कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसका जीवन सुख-सुविधाओं और यश से भरा रहता है. वहीं, कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी, रिश्तों में कड़वाहट और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. रत्न शास्त्र में ग्रहों की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए विशेष रत्नों से जुड़े उपाय बताए गए हैं. शुक्र ग्रह को मजबूत करने और उसकी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ रत्न हीरा है. इस रत्न को विधि-विधान से पहनने पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह की अनुकूलता और शुभता को प्राप्त करने के लिए हीरा किस प्रकार पहनना चाहिए.

शुक्र ग्रह के लिए अनुकूल है हीरा

अगर किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित या कमजोर स्थिति में है, तो ज्योतिष विशेषज्ञ हीरा धारण करने की सलाह देते हैं. रत्न शास्त्र के मुताबिक यह न सिर्फ शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है. इसलिए इस रत्न को पहनने से पहले उससे जुड़े नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है.

हीरा धारण करने की विधि और नियम

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, हीरे को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए. इसे दाहिने हाथ की मध्यमा (बीच वाली उंगली) या अनामिका (रिंग फिंगर) में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है. इसके अलावा इस रत्न को धारण करने के लिए शुक्रवार सबसे उपयुक्त और शुभ होता है. ऐसे में इस दिन हीरे की अंगूठी को धारण करने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध कर लें. रत्न शास्त्र के अनुसार, हीरे का सकारात्मक प्रभाव आमतौर पर 21 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होता है. ऐसे में इस रत्न को बिना ज्योतिषी की सलाह के धारण न करें.

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हीरा रत्न किन राशियों के लिए है वरदान?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हीरा खासतौर पर वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राशियों के स्वामी शुक्रदेव माने गए हैं. हीरा पहनने से इन राशि के जातकों को ऐश्वर्य-धन और दांपत्य सुख प्राप्त होता है.

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हीरा पहनने के फायदे

रत्न शास्त्र की मानें तो हीरा पहनने से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं. यह रत्न कला, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग और अभिनय जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल माना गया है. ऐसे में अगर ये लोग इस रत्न को सही विधि से धारण करते हैं, तो हर प्रकार की आर्थिक सफलता प्राप्त होती है. इसके अलावा यह रत्न दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव को कम कर रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ाता है. इतना ही नहीं, शुक्र के प्रभाव से जातक के आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)