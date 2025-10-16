Advertisement
Ratna Astrology: मां लक्ष्मी के अति प्रिय रत्न को धारण कर पाएं पैसों की तंगी से मुक्ति, इसके लिए शुक्रवार दिन सबसे शुभ!

Goddess Lakshmi favorite Ratna: मां लक्ष्मी के अति प्रिय रत्न के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है. ज्योतिष अनुसार और रत्न शास्त्र के अनुसार एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से जीवन से धन की दिक्कतों का अंत हो जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:04 PM IST
Quartz Stone Benefits in Hindi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर ही किसी भी रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है. दरअसल, हर रत्न पर किसी न किसी देवता या ग्रह का स्वामित्व या प्रभाव होता है. इसी तरह धन और भौतिक सुख की देवी मां लक्ष्मी को भी एक रत्न अति प्रिय हैं. जिसे धारण करने से धन संबंधी सभी दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है. धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं और जीवन सुख से बीत सकता है. हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी माता को प्रिय स्फटिक रत्न की जिसे क्वार्ट्ज (Quartz)  नाम से बी जाना जाता है. पैसों की तंगी से लेकर कर्ज की समस्या इस रत्न को धारण करते ही दूर होने लगती है. आइए स्फटिक रत्न को धारण करने की विधि और नियम के बारे में जान लें. 

माता लक्ष्मी को प्रिय है ये रत्न
ज्योतिष शास्त्र में कई रत्न और उप रत्नों की जानकारी हमें मिलती है। इन रत्नों को पहनने से कई तरह के लाभ भी हमको मिलते हैं। इन्हीं रत्नों में से एक है माता लक्ष्मी का प्रिय रत्न स्फटिक इसे अंग्रेजी में क्वार्ट्ज (Quartz) कहा जाता है। इस रत्न को पहनने के क्या-क्या नियम हैं, और कैसे लाभ इसे पहनने से आपको प्राप्त हो सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। 

स्फटिक धारण करने से पहले ज्योतिष सलाह लें
ज्योतिषाचार्य से इस बारे में जरूर सलाह लें कि आपके लिए कौन सा रत्न धारण करना शुभ होता है. जहां तक बात नियम की है तो स्फटिक धारण करने के कुछ नियम अति सरल हैं. ज्योतिष अनुसार स्फटिक रत्न को कर्क, मिथुन, वृषभ और तुला राशि के जातक ही धारण कर सकते हैं. धारण करने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में शुक्रदोष तो नहीं, क्योंकि इस रत्न से शुक्र दोष दूर होता है. 

स्फटिक धारण करने के नियम
स्फटिक धारण करने के लिए अति शुभ दिन शुक्रवार या बुधवार है. 
स्फटिक धारण रत्न करने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें और फिर उसे माता लक्ष्मी को चढ़ा दें.
श्रीसूक्त का पाठ करें और 'ऊं श्रीं लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप 11 बार करें.
अब माता को प्रणाम कर माता लक्ष्मी के चरणों में रत्म को उठाए और उंगली या गले में धारण करें.
स्फटिक रत्न धारण कर लें तो सफाई का ध्यान रखें क्योंकि स्वच्छा न रहने पर रत्न का प्रभाव खत्म हो जाएगा.

स्फटिक धारण करने के फायदे
स्फटिक धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती जिससे पैसों की तंगी नहीं होती है.
स्फटिक धारण करने से भारी से भारी कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं.
स्फटिक धारण करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और प्रेम जीवन में गहराई आती है.
स्फटिक धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और सुंदरता भी बढ़ती है.
स्फटिक धारण करने से पारिवारिक सुख और भौतिक सुख में वृद्धि होती है.
स्फटिक धारण करने से जीवन से लेकर व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता आती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

