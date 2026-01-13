Ratna Shastra: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही तरक्की? धारण करें ये 3 जादुई रत्न, चमक उठेगा भाग्य और बरसेगा पैसा!

Ratna Shastra: अक्सर देखा गया है कि अपार मेहनत और अटूट लगन के बावजूद कुछ लोगों को वह सफलता नहीं मिल पाती. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण हमारी कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति हो सकती है. रत्न शास्त्र इसी समस्या का समाधान प्रदान करता है. रत्न सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं हैं, बल्कि ये ग्रहों की ऊर्जा को सोखकर हमारे भीतर आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सकारात्मकता का संचार करते हैं. लेकिन, रत्न धारण करना दोधारी तलवार की तरह है. रत्नों का सही चुनाव आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, बकि गलत चुनाव भारी संकट खड़ा कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन 3 शक्तिशाली रत्नों के बारे में जो भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं.

पुखराज (Yellow Sapphire)

पुखराज को देवताओं के गुरु, बृहस्पति का प्रतीक माना गया है. यह रत्न विशेष रूप से शिक्षा, धन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहना जाता है. यह रत्न धनु और मीन राशि के जातकों के लिए जीवनदायिनी माना जाता है. इसे पहनने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक मार्ग खुलते हैं. इस रत्न को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्योदय के समय धारण करना शुभ होता है. इसके अलावा इसे सोने या पीतल में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करना चाहिए. रत्न धारण करने से पहले उसका शुद्धिकरण जरूरी होता है. ऐसे में धारण करने से पहले रत्न को गंगाजल, कच्चे दूध और शहद से शुद्ध करें और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

Add Zee News as a Preferred Source

माणिक्य (Ruby)

माणिक्य रत्नों का राजा है क्योंकि इसका स्वामी स्वयं सूर्य है. यह रत्न व्यक्ति के भीतर नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक शक्ति को जगाता है. यह रत्न मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है. राजनीति या सरकारी सेवा में प्रयासरत लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. इस रत्न को रविवार की सुबह नहाने के बाद ही धारण करना चाहिए. साथ ही, इसे तांबे या सोने की अंगूठी में अनामिका में धारण करना चाहिए. अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि में हों, तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसे न पहनें.

नीलम (Blue Sapphire)

नीलम शनि देव का रत्न है और इसे सबसे तीव्र फल देने वाला माना जाता है. यह रत्न रंक को राजा बनाने की शक्ति रखता है, लेकिन इसका परीक्षण बेहद जरूरी है. यह रत्न मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य वृद्धि का कारक है. यह व्यापारिक बाधाओं को दूर करता है और स्वास्थ्य में सुधार लाता है. शनिवार की शाम या मध्य रात्रि को इसे पहनना अच्छा होता है. इसे पंचधातु या लोहे में जड़वाकर मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए. नीलम पहनने से पहले उसे 2-3 दिन अपने पास रखकर (तकिए के नीचे या जेब में) टेस्ट करें. अगर सपने सुखद आएं और काम न बिगड़े, तभी इसे स्थायी रूप से धारण करें.

यह भी पढ़ें: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, करियर और बिजनेस में रॉकेट जैसी रफ्तार देंगे ये 5 चमत्कारी रत्न!

रत्न धारण करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान

बिना पूजा-पाठ और मंत्रोच्चार के पहना गया रत्न केवल एक पत्थर मात्र है. उसे जाग्रत करना अनिवार्य है. कभी भी परस्पर विरोधी रत्नों को साथ न पहनें. जैसे नीलम के साथ माणिक्य या पुखराज पहनना वर्जित माना जाता है. रत्न हमेशा वजन के अनुसार पहनना चाहिए (आमतौर पर आपके वजन का 10वां हिस्सा, जैसे 60 किलो वजन पर 6 रत्ती).

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)