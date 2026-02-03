Gem Astrology: जीवन में सुख-शांति के लिए पहनें इन 4 में से कोई भी 1 रत्न, करियर में भी आएगा बदलाव!

Gem Astrology: रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्न महज आभूषण नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के संवाहक माने जाते हैं. रत्न शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक रत्न के गुण, स्वभाव और प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं. यही वजह है कि हर रत्न को धारण करने के लिए अलग-अलग नियम बताए गए हैं. ऐसा देखा गया है कि कई लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी जीवन में सुख-शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं, हालांकि उनके पास धन की कमी नहीं होती, लेकिन मानसिक शांति उनके लिए दूर को कौड़ी साबित होती है.वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावशाली रत्नों कि जिक्र किया है. मान्यता है कि इनमें से किसी भी एक रत्न को विधि-विधान से धारण करने पर जीवन में सुख-शांति की कोई कमी नहीं होती. ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 चमत्कारी रत्नों के बारे में जो सुख-शांति और समृद्धि के लिए कारगर माने गए हैं.

क्लियर क्वार्ट्ज

रत्न शास्त्र के अनुसार, यह रत्न मानसिक स्पष्टता के लिए बेहद खास माना गया है. इसके अलावा नकारात्मकता को दूर करने और मन को एकाग्र करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज सबसे उत्तम माना जाता है. यह रत्न मानसिक तनाव को कम कर आंतरिक शांति देता है. इसे पहनने से व्यक्ति के मान-सम्मान में वृद्धि होती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं. इसे माला या ब्रेसलेट के रूप में पहनना काफी लोकप्रिय है.

एमेथिस्ट

बैंगनी रंग का यह खूबसूरत रत्न अपनी शांत प्रकृति के लिए जाना जाता है. इसे जमुनिया भी कहा जाता है. अगर आप अक्सर चिंता या तनाव में रहते हैं, तो एमेथिस्ट आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. ज्योतिषीय सलाह के बाद इसे धारण करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है.

सिट्रीन

सुनहरे रंग का सिट्रीन रत्न सकारात्मकता और ऊर्जा का भंडार माना जाता है. इसे सफलता का पत्थर भी कहते हैं. यह रत्न व्यक्ति के भीतर प्रेरणा जगाता है और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करता है. खुशहाल वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख-सुविधाओं की चाह रखने वालों के लिए सिट्रीन धारण करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है.

मूनस्टोन

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस रत्न का सीधा संबंध चंद्रमा से है. यह नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. जिन जातकों का आत्मविश्वास कमजोर है या जो भावुक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं, उनके लिए मूनस्टोन कल्याणकारी है. इसे पहनने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और मन में शुभ विचारों का प्रवाह बढ़ता है.

