Ratna Shastra: स्फटिक धारण करते ही भूत-प्रेत की बाधा होती है दूर, पर ये भी जान लें इसे पहनने के क्या हैं भारी नुकसान!

Sphatik Mala Advantages And Disadvantages: रत्न शास्त्र में एक से एक रत्न के बारे में बताया गया है जिनके अपने गुण धर्म और धारण करने के लाभ हैं. कुछ रत्नों को ग्रहों के अनुसार धारण किया जाता है तो कुछ रत्न को धारण करने के अलग अलग नियम हैं. स्फटिक को रॉक क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है. इस पारदर्शी रत्न के और भी कई नाम हैं जैसे क्रिस्टल, कांचमणि, बिल्लौर और क्वार्ट्ज. माता लक्ष्मी को स्फटित अति प्रिय है. जो जातक हीरा नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें हीरे के इस उपरत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है. वैसे तो स्फटिक को धारण करने से जीवन में सुख, घर और जीवन में शांति के साथ ही एकाग्रता बढ़ती है, सभी ग्रह दोष दूर होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्फटिक माला को धारण करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. आइए स्फटिक धारण करने के लाभ और नुकसान जान लें.

स्फटिक धारण करने के लाभ

ज्योतिष के अनुसार, स्फटिक माला के कई ऐसे लाभ हैं जिनके बारे में जानना चाहिए. इस माला को जो व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. हालांकि, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर ही स्फटिक को धारण करें. स्फटिक को धारण करने के क्या लाभ हैं आइए जानें.

धन, संपत्ति और यश की बढ़ोतरी.

स्फटिक धारण करने से व्यक्ति की भूत-प्रेत आदि की सभी बाधाएं दूर होती हैं.

जीवन में शुक्र ग्रह के दोष को दूर करने में स्फटिक माला बहुत मददगार सिद्ध होता है.

शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्फटिक को धारण कर सकते हैं.

स्फटिक माला रक्तचाप संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे जातकों को लाभ दे सकता है लेकिन इसके लिए अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

स्फटिक की माला को धारण करने वालों के ध्यान में सुधार होने लगता है.

स्फटिक की माला को अन्य रत्नों के साथ जब सटीक योग में पहना जाता है तो इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं.

स्फटिक माला के साथ किसी मंत्र का जाप अगर सच्चे मन से किया जाए तो तुरंत परिणाम प्राप्त हो सकता है.

स्फटिक माला धारण करने से घर में शांति आती है और कलह खत्म होता है. पति पत्नी का रिश्ता मधुर होता है.

स्फटिक धारण करने के नुकसान

ध्यान दें कि स्फटिक की माला पहनने के केवल लाभ नहीं हैं, बल्कि इसके नुकसान भी हैं. आइए इन नुकसान के बारे में भी पॉइंट दर पॉइंट जान लें.

स्फटिक की माला ठंडी होती है. ऐसे में इसे अगर ठंडी जगह या ठंडे मौसम में धारण करें तो इसकी ठंडक को लेकर सावधान रहें.

कुछ लोगों के लिए स्फटिक की माला नुकसानदायक होती है, इस धारण करते ही ध्यान और एकाग्रता में कमी आ सकती है. ऐसे में धारण करने पहले अपने जानकार या रत्न विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें.

स्फटिक माला खरीदते इस बात की अच्छे से जांच करें कि माला असली है या निकली है. असली स्फटिक की माला ठंडी होगी. नकली स्फटिक को धारण करने से हानि का सामना करना पड़ सकता है.

