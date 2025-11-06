Ratna Shastra: ऑफिस में पैर रखते ही महसूस होता है तनाव, इन 4 में से कोई एक रत्न धारण करते ही बनने लगेंगे सारे काम!

Gemstone for Office: मानसिक तनाव बढ़ गया हो या ऑफिस के काम में मन न लग रहा हो, ऑफिस का माहौल आपके मानसिक तनाव का कारण बन गया है तो आपको अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर कुछ विशेष तरह रत्न को धारण करना चाहिए. ऐसे रत्न जिनका मन पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव होता है. आइए इस कड़ी में हम ऐसे ही 5 रत्न के बारे में जानें जो मानसिक तनाव को खत्म कर सकते हैं या गुस्से को कम करने में मदद कर सकते हैं.

मोती

चंद्रमा मन का कारत है और इसके रत्न मोती है जिसको धारण करने मन शांत रहता है और गुस्सा कम होने लगता है. मानसिक तनाव दूर होता है और मन से नकारात्मकता का नाश होता है. मोती धारण करे से चंद्रमा भी मजबूत होता है.

मूनस्टोन

मूनस्टोन सफेद रंग का होता है जो चमकता है तो इसका रंग नीले या दुधिया हो जाता है. मोती के जैसे ही यह रत्न मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और पहनने वाले के घर में महौल को हल्का बनाए रखने में मदद करता है. मानसिक शांति के साथ ही जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.

एमेथिस्ट रत्न

एमेथिस्ट रत्न को जमुनिया भी कहते हैं जिसको धारण करने से व्यक्ति के जीवन से सभी तरह की नकारात्मकता का नाश होता है और सभी काम बनने लगते हैं. मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है. पहनने वाले को शनि दोष से मुक्ति मिलती है. ऑफिस में मन शांति रहता है और सभी काम बनने लगते हैं. कंधे या रीढ़ की हड्डी संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं.

ब्ले लेस एगेट

ब्ले लेस एगेट परेशान मन को शांत करने में कारगर होता है. जो लोग ओवरथिंकिंग करके परेशान होते हैं उन लोगों को यह रत्न जरूर धारण करना चाहिए. मूड स्विंग्स पर भी इसस रत्न का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऐसे समय पर यह रत्न चमत्कारिक रूप से काम करता है. एंग्जाइटी को दूर करता है.

लेपिडोलाइनट

लेपिडोलाइनट गुस्सा शांत करने में मददगार होता है. जो लोग इस रत् को धारण करते हैं उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है और मन एकाग्र होता है. मानसिक शांति मिलती है. लेपिडोलाइनट बैगनी रंग का होता है जिसको धारण करने से बेवजह गुस्सा और तनाव की स्थितियों से छुटकारा मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

