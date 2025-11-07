Ratna Shastra: मजबूत सूर्य बढ़ा देगा आपके व्यक्तित्व का तेज, इस एक रत्न को धारण करते ही राजा जैसी हो जाएगी जिंदगी!

Ruby Benefits: रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्नों के बारे में बताया गया है जो किसी जातक की कुंडली में उनके ग्रहों को चमत्कारिक रूप से मजबूत कर सकता है.कुंडली में ग्रहों की स्थिति व राशि को देखते हुए साथ ही अपने ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर कोई भी रत्न धारण करना चाहिए ताकि रत्नों के शुभ फलों की प्राप्ति की जा सके. हर रत्न को धारण करने के कुछ नियम है और हर रत्न के लाभ और नुकसान हैं. इस कड़ी में हम रूबी या माणिक्य रत्न के बारे में जानेंगें, इसके फायदे, नुकसान व धारण करने की सही विधि के बारे में भी विस्तार से जानेंगे.

रूबी या माणिक्य के बारे में

माणिक्य अनार के दाने जैसा दिखने वाला कीमती रत्न होता है. लाल रंग का रत्न माणिक्य का स्वामी सूर्य है जिसे धारण करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और व्यक्तित्व निखरता है. व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है. नौकरी से लेकर व्यापार में व्यक्ति हमेशा सबसे आगे रहता है.

रूबी कौन लोग पहने

ज्योतिष विद्या में रूबी रत्न सूर्य का है ऐसे में इस रत्न को मेष, सिंह और धनु राशि के लोग धारण कर सकते हैं. जिन लोगों की कुंडली में ग्याहरवां भाव, नवम भाव, धन भाव और दशम भाव, एकादश भाव व पंचम भाव में सूर्य उच्च हों तो रूबी को धारण कर सकते हैं.

रूबी रत्न कौन लोग न पहनें

रूबी रत्न को तुला, कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए. रूबी यानी माणिक्य को सूर्य के शत्रु राशि के जातकों को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए. माणिक्य धारण करने से पहले ज्योतिष सुझाव और ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए.

रूबी कब करें धारण

रूबी सूर्य का रत्न है और रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है. ऐसे में कभी माणिक्य या रूबी को हमेशा रविवार तो सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए. इस रत्न को धारण करने से पहले रत्न को जरूर शुद्ध कर लें. इसके लिए सूर्यदेव की पूजा करें और रत्न को गंगाजल व कच्चे दूध को मिलाकर धोएं.

रूबी कैसे करें धारण

माणिक्य रत्न को धारण करने के लिए तांबे या सोने के धातु की अंगूठी में रूबी को जड़वाएं. 6 से सवा 7 रत्ती माणिक्य रत्न को धारण करने को अति शुभ फलदायी माना जाता है. शुद्धिकरण के बाद अंगूठी को अनामिका अंगुली में पहनें.

