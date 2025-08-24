Gemstone Tips: इन रत्नों को भूलकर भी न पहनें एक साथ, नहीं तो जिंदगी में मच जाएगी उथल-पुथल, घेर लेंगी परेशानियां!

Gemstone in Astrology: रत्न शास्त्र ज्योतिष का एक विशेष और महत्वपूर्ण अंग है जो रत्नों और ग्रहों के बीच की कड़ी को जोड़ते हुए जातकों के जीवन को एक सही दिशा दिखाता है और उनके जीवन में संतुलन लाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जाने अनजाने में विरोधी रत्नों को एक साथ धारण कर लेते हैं यानी दो विपरीत ग्रह जो एक दूसरे के शत्रु ग्रह हो सकते हैं या जिनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हो सकता हैं उन ग्रहों के रत्न साथ धारण कर लेते हैं. जिससे उनके जीवन में दुख कंगाली और परेशानी बढ़ जाती है. ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव को झेलना पड़ जाता है. आइए इस कड़ी में जानें कि कौन से रत्नों को एक साथ एक ही व्यक्ति को कभी धारण नहीं करना चाहिए.

मंगल और बुध से जुड़े रत्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अलग अलग स्वभाव वाले मंगल और बुध ग्रह के रत्न को साथ न पहनें. मंगल को आक्रोश, शौर्य, क्रोध और साहस का कारक है. बुध बुद्धि, संचार, वाणी, चंचलता और व्यापार का कारक है. ऐसे में बुध के रत्न पन्ना और मंगल के रत्न मूंगा को एक साथ पहनने से जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है. शारीरिक कमजोरी, बुद्धि की हानि, से लेकर व्यापार में हानि के योग बन सकते हैं.

गुरु और शनि से जुड़े रत्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह गुरु और शनि हैं. एक तरफ गुरु ज्ञान और भाग्य के कारक है तो वहीं शनि को कर्म, मेहनत और न्याय के कारक हैं. इन दोनों ग्रहों के रत्न कभी भी साथ नहीं पहनना चाहिए. नहीं तो व्यक्ति का जीवन असंतुलित हो सकता है और भाग्य खराब हो सकता है. शनि के रत्न नीलम और गुरु के रत्न पुखराज को कभी साथ न पहनें.

सूर्य और चंद्र से जुडे रत्न

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो सूर्य और चंद्रमा दो विपरीत ग्रह हैं. सूर्य एक पुरुष ग्रह है जो ऊर्जा, आत्मविश्वास का कारक है. वहीं, चंद्रमा स्त्री तत्व का कारक है जो माता, मन, भावनाएं और संवेदनाओं का कारक है. जब इन दोनों ग्रहों के रत्न साथ पहनते हैं तो व्यक्ति के जीवन विशेषकर मन में उथल-पुथल मच जाता है. व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगता है और निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है. सूर्य का रत्न माणिक और चंद्र का रत्न मोती को एक साथ न पहनें.

ज्योतिष शास्त्र के इन रत्नों को न पहनें एक साथ

हीरा, माणिक्य के साथ नीलम, गोमेद और लहसुनिया को साथ साथ न पहनें.

नीलम, गोमेद, मोती के साथ न पहनें, मोती के साथ पन्ना, हीरा, लहसुनिया भी नहीं पहनें.

पन्ना के साथ मूंगा, पुखराज,मोती न पहनें.

हीरे के साथ मोती, मूंगा, माणिक्य, पुखराज न पहनें.

हेसोनाइट और कैट्स आई को भूलकर भी एक साथ न पहनें.

मोती और माणिक्य को कतई एक साथ न पहनें.

पारदर्शी हरे और नीले रत्नों को एक साथ कभी न पहनें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

