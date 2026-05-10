मणिकर्णिका घाट का वो 'शापित' मंदिर, जो साल के 9 महीने रहता है पानी के अंदर; दुनियाभर से देखने आते हैं लोग

Ratneshwar Mahadev Temple: वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है. यहां हर गली में कोई न कोई प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाता है. लेकिन काशी में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर भी मौजूद है, जो अपनी अनोखी बनावट की वजह से दुनियाभर में चर्चा का विषय बना रहता है. ये मंदिर सीधा नहीं बल्कि एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है.

इसे देखकर लोगों को इटली की मशहूर पीसा की झुकी मीनार की याद आ जाती है. खास बात ये है कि बनारस का यह मंदिर पीसा टॉवर से भी ज्यादा झुका हुआ माना जाता है. मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है. इस मंदिर को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.

क्या है इस मंदिर की खास बात?

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रत्नेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इसे काशी करवात और मातृ ऋण महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. ये मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच स्थित है. गंगा नदी के किनारे बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह साल के ज्यादातर समय पानी में डूबा रहता है.

कई बार गंगा का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी पानी में छिप जाता है. बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था. पुराने समय की तस्वीरों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है. मंदिर की अनोखी बनावट और झुकी हुई स्थिति लोगों को काफी आकर्षित करती है.

मंदिर के झुकने के पीछे की कहानी

इस मंदिर के झुकने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है. मान्यता है कि राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्ना बाई के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया था. मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से कहा कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया है. जैसे ही उसने यह बात कही, मंदिर एक तरफ झुकने लगा.

लोगों का मानना है कि यह संकेत था कि मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता. तभी से यह मंदिर झुका हुआ दिखाई देता है. कई लोग इसे आस्था और श्राप से जुड़ी घटना मानते हैं. यही वजह है कि इस मंदिर की कहानी लोगों को आज भी हैरान कर देती है.

कैसे बनाया गया था ये मंदिर?

अगर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो इसका निर्माण बेहद खास शैली में किया गया है. इसमें नगर शैली का शिखर और मंडप बना हुआ है. मंदिर को गंगा नदी के काफी निचले हिस्से में बनाया गया था. इसी कारण इसका बड़ा हिस्सा अक्सर पानी में डूबा रहता है. कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर बनाने वालों को पहले से पता था कि यहां पानी भर सकता है. इसलिए इसका निर्माण सीमित जगह में किया गया. कहा जाता है कि पहले यह मंदिर बिल्कुल सीधा था. लेकिन एक समय घाट का हिस्सा धंस गया और उसके बाद मंदिर झुक गया. आज भी ये मंदिर अपनी पुरानी खूबसूरती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है.

बारिश के मौसम में नहीं होती पूजा-पाठ...

इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी प्रचलित हैं. कहा जाता है कि बारिश के मौसम में यहां कोई पूजा-पाठ नहीं होता. मंदिर में घंटियां भी नहीं बजाई जाती हैं. कुछ लोग इसे शापित मंदिर भी मानते हैं. हालांकि इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है.

बड़ी संख्या में लोग इसे देखने और इसकी कहानी जानने के लिए पहुंचते हैं. वाराणसी आने वाले ज्यादातर पर्यटक गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर तक ही सीमित रह जाते हैं. लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर अपनी रहस्यमयी पहचान और अनोखे इतिहास की वजह से काशी की सबसे खास जगहों में गिना जाता है.