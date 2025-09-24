किसके अवतार थे रावण और कुंभकर्ण? एक श्राप के कारण 3 बार लेना पड़ा जन्‍म, हर बार स्‍वयं भगवान ने किया संहार
Advertisement
trendingNow12934451
Hindi Newsधर्म

किसके अवतार थे रावण और कुंभकर्ण? एक श्राप के कारण 3 बार लेना पड़ा जन्‍म, हर बार स्‍वयं भगवान ने किया संहार

Ravana 3 Avatar Name: प्रभु राम, भगवान विष्‍णु के अवतार थे और उन्‍होंने रावण समेत कई राक्षसों का संहार करने के लिए यह अवतार लिया था. पर रावण भी कुछ कम नहीं था, वह किसका अवतार था और क्‍यों उसे राक्षसराज के रूप में जन्‍म लेना पड़ा, जानिए रोचक कथा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसके अवतार थे रावण और कुंभकर्ण? एक श्राप के कारण 3 बार लेना पड़ा जन्‍म, हर बार स्‍वयं भगवान ने किया संहार

Ravana is avatar of which god: राम और रावण युद्ध के बिना रामायण कथा की कल्‍पना भी नहीं की जा सकती है. लंकापति रावण को मारने के लिए स्‍वयं भगवान विष्‍णु ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया था. लेकिन रावण के बारे में एक ऐसा सच है, जो बहुत कम लोग जानते हैं. जिसके रावण को एक नहीं 3 बार राक्षस या दैत्‍य के रूप में अवतार लेना पड़ा और भगवान के हाथों ही म‍ुक्ति पाई.  

यह भी पढ़ें: ग्रहण का बोझ उतारेगा सूर्य का नक्षत्र गोचर, 27 सितंबर से दमकेगा 4 राशि वालों का भाग्‍य, नोटों से ठसाठस भरेगी जेबें

रावण को मिला था श्राप 

Add Zee News as a Preferred Source

राजाधिराज लंकाधिपति रावण भगवान शिव का परम भक्‍त, बेहद ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, कुशल राजनीतिज्ञ, पराक्रमी, वास्तुकला का जानकार होने के साथ साथ इन्द्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह-तरह के जादूओं में पारंगत था. यही वजह है कि रावण को मायावी कहा जाता है. उसका बल और पराक्रम ऐसा था कि उससे देवता भी खौफ खाते थे, शनि देव रावण के चरणों में बैठते थे. 

जब रावण इतना पराक्रमी और ज्ञानी था तो उसने माता सीता का हरण क्‍यों किया और क्‍यों भगवान राम से युद्ध किया? तो इसका जवाब है एक श्राप जिसके कारण रावण को अलग-अलग युगों में तीन बार अवतार लेना पड़ा और हर बार उसका भगवान के हाथों संहार हुआ. 

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पत्‍नी और बहू बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल में इस वजह से होती हैं सबकी फेवरेट

किसका अवतार था रावण?  

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण व कुंभकर्ण असल में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे. जिन्‍होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया था. पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए विष्णुलोक पहुंचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया. उनका कहना था कि अभी भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं. इस पर ऋषियों ने क्रोध में आकर उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि 'जाओ तुम राक्षस बन जाओ.' 

ऋषियों का श्राप सुनकर जय और विजय ने अपने अपराध के लिए ऋषियों से खूब क्षमा मांगी. यहां तक कि भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से इन्हें क्षमा करने को कहा. तब ऋषियों ने कहा कि हमारा शाप खाली नहीं जा सकता. हां, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे. तुम्‍हे 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहना होगा और उसके बाद तुम पुन: इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे. लेकिन इसके लिए तीनों बार भगवान के हाथों ही मरना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी. 

रावण कुंभकर्ण के 3 अवतार 

इस श्राप के बाद भगवान विष्णु के इन द्वारपालों (जय-विजय) ने सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष (विजय) व हिरण्यकशिपु (जय) राक्षसों के रूप में जन्म लिया. हिरण्याक्ष राक्षस जब पृथ्‍वी को जल में डुबाने लगा तो उसका संहार करने और पृथ्‍वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया. हिरण्‍यकश्‍यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया. 

इसके बाद ये दोनों भाई त्रेतायुग में रावण(जय) और कुंभकर्ण (विजय) के रूप में पैदा हुए. इस युग में भगवान श्रीविष्णु ने भगवान श्रीराम का अवतार लिया और रावण व कुंभकर्ण का वध किया. 

वहीं अपने तीसरे जन्म में ये दोनों द्वापर युग में दंतवक्र (वहीं कुछ लोग इसे कंस बताते हैं ) और शिशुपाल जैसे अनाचारी के रूप में पैदा हुए. इस जन्‍म में भी इन दोनों का वध भगवान विष्‍णु के अवतार भगवान कृष्‍ण ने किया था. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

ram ravan

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;