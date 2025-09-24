Ravana is avatar of which god: राम और रावण युद्ध के बिना रामायण कथा की कल्‍पना भी नहीं की जा सकती है. लंकापति रावण को मारने के लिए स्‍वयं भगवान विष्‍णु ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया था. लेकिन रावण के बारे में एक ऐसा सच है, जो बहुत कम लोग जानते हैं. जिसके रावण को एक नहीं 3 बार राक्षस या दैत्‍य के रूप में अवतार लेना पड़ा और भगवान के हाथों ही म‍ुक्ति पाई.

यह भी पढ़ें: ग्रहण का बोझ उतारेगा सूर्य का नक्षत्र गोचर, 27 सितंबर से दमकेगा 4 राशि वालों का भाग्‍य, नोटों से ठसाठस भरेगी जेबें

रावण को मिला था श्राप

Add Zee News as a Preferred Source

राजाधिराज लंकाधिपति रावण भगवान शिव का परम भक्‍त, बेहद ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, कुशल राजनीतिज्ञ, पराक्रमी, वास्तुकला का जानकार होने के साथ साथ इन्द्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह-तरह के जादूओं में पारंगत था. यही वजह है कि रावण को मायावी कहा जाता है. उसका बल और पराक्रम ऐसा था कि उससे देवता भी खौफ खाते थे, शनि देव रावण के चरणों में बैठते थे.

जब रावण इतना पराक्रमी और ज्ञानी था तो उसने माता सीता का हरण क्‍यों किया और क्‍यों भगवान राम से युद्ध किया? तो इसका जवाब है एक श्राप जिसके कारण रावण को अलग-अलग युगों में तीन बार अवतार लेना पड़ा और हर बार उसका भगवान के हाथों संहार हुआ.

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पत्‍नी और बहू बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल में इस वजह से होती हैं सबकी फेवरेट

किसका अवतार था रावण?

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण व कुंभकर्ण असल में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे. जिन्‍होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया था. पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए विष्णुलोक पहुंचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया. उनका कहना था कि अभी भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं. इस पर ऋषियों ने क्रोध में आकर उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि 'जाओ तुम राक्षस बन जाओ.'

ऋषियों का श्राप सुनकर जय और विजय ने अपने अपराध के लिए ऋषियों से खूब क्षमा मांगी. यहां तक कि भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से इन्हें क्षमा करने को कहा. तब ऋषियों ने कहा कि हमारा शाप खाली नहीं जा सकता. हां, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे. तुम्‍हे 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहना होगा और उसके बाद तुम पुन: इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे. लेकिन इसके लिए तीनों बार भगवान के हाथों ही मरना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी.

रावण कुंभकर्ण के 3 अवतार

इस श्राप के बाद भगवान विष्णु के इन द्वारपालों (जय-विजय) ने सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष (विजय) व हिरण्यकशिपु (जय) राक्षसों के रूप में जन्म लिया. हिरण्याक्ष राक्षस जब पृथ्‍वी को जल में डुबाने लगा तो उसका संहार करने और पृथ्‍वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया. हिरण्‍यकश्‍यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया.

इसके बाद ये दोनों भाई त्रेतायुग में रावण(जय) और कुंभकर्ण (विजय) के रूप में पैदा हुए. इस युग में भगवान श्रीविष्णु ने भगवान श्रीराम का अवतार लिया और रावण व कुंभकर्ण का वध किया.

वहीं अपने तीसरे जन्म में ये दोनों द्वापर युग में दंतवक्र (वहीं कुछ लोग इसे कंस बताते हैं ) और शिशुपाल जैसे अनाचारी के रूप में पैदा हुए. इस जन्‍म में भी इन दोनों का वध भगवान विष्‍णु के अवतार भगवान कृष्‍ण ने किया था.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)