Hindi Newsधर्म

Dussehra 2025: रावण दहन की राख से कर लें ये महाउपाय, पूरे साल मेहरबान रहेंगी मां लक्ष्मी, होगी खूब बरकत

Dussehra 2025 Rakh Totke: दशहरा के दिन रावण दहन की राख से कुछ विशेष उपाय और टोटके धन में वृद्धि और नौकरी-व्यापार में तरक्की के लिए किए जाते हैं. आइए जानते हैं कि रावण दहन की राख से जुड़े विशेष उपाय.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:54 PM IST
Ravana Dahan 2025 Ashes Remedies: दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन रावण दहन करके यह संदेश दिया जाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है. परंपरा है कि रावण दहन से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और इसके बाद बची हुई राख और लकड़ी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है. इनका उपयोग जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दशहरा के दिन रावण दहन की राख से किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से धन-दौलत में बरकत हो सकती है.

रावण दहन की परंपरा और महत्व

मान्यता है कि दशहरे के दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था. तभी से इस दिन रावण दहन की परंपरा शुरू हुई, जो अच्छाई की जीत और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है. इस प्रक्रिया से उत्पन्न राख और लकड़ी को विशेष शक्ति और शुभता का वाहक माना गया है. यह घर-परिवार में धन, सुख और शांति बनाए रखने में सहायक मानी जाती है.

राख का तिलक लगाने का महत्व

रावण दहन के बाद प्राप्त राख को माथे पर तिलक करने से शत्रु पर विजय और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं. इससे व्यक्ति बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहता है. व्यापार और करियर में उन्नति के रास्ते खुलते हैं. यदि किसी ने उधार लिया धन अटका रखा है, तो उसके वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

तिजोरी या घर में लकड़ी रखने का उपाय

रावण दहन की लकड़ी को घर में शुभ स्थान पर रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इसे तिजोरी या मुख्य द्वार के पास रखने से धन वृद्धि और समृद्धि के योग बनते हैं. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं. परिवार में खुशहाली और उन्नति का रास्ता खुलता है.

व्यापार में वृद्धि के लिए राख के टोटके

व्यापार में रुकावटें आ रही हों या आर्थिक स्थिति ठीक न हो रही हो, तो रावण दहन की राख को दुकान या ऑफिस में रखना शुभ माना जाता है. इससे व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं. कारोबार में तरक्की और लाभ के नए अवसर प्राप्त होते हैं. 

नजर दोष दूर करने का उपाय

यदि घर-परिवार या व्यक्ति पर नजर दोष है, तो रावण दहन की राख का उपयोग करना कारगर माना जाता है. इसके लिए राख को प्रभावित व्यक्ति के चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया जाता है. इस उपाय से नजर दोष समाप्त होता है और स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आता है. 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि पूजा में बची हुई सामग्री और फूल माला का क्या करें, जानें इनसे जुड़े खास नियम 

बरतें ये सावधानियां

रावण दहन की राख और लकड़ी का उपयोग हमेशा पवित्र भाव से करना चाहिए. किसी के नुकसान या बुरी नीयत से किए गए उपाय का कोई शुभ प्रभाव नहीं होता. साफ मन और सकारात्मक सोच के साथ किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Dussehra 2025

