/18 फीट लंबे ताबूत में है रावण का शव, श्रीलंका के जंगलों में मिले प्राचीन सभ्यताओं के वो निशान; नागवंश से क्या है कनेक्शन?

Ravana Dead Body in Sri Lanka: रामायण की कहानियां हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं. लेकिन जब बात रावण के उस चमत्कारी विमान और लंका के छिपे हुए रास्तों की आती है, तो रोमांच और बढ़ जाता है. आज भी बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या वाकई उस दौर में कोई ऐसा विमान था जो मन की गति से चलता था.
श्रीलंका के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच आज भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं, जिन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दुर्गम रास्तों के बीच रावण का शव और उसका वो रहस्यमयी विमान आज भी कहीं छिपा हुआ है.
धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, रावण के पास पुष्पक विमान नाम का एक बेहद अद्भुत विमान था. ये कोई आम विमान नहीं था, बल्कि इसे धन के देवता कुबेर ने बनवाया था, जिससे बाद में रावण ने छीन लिया था. इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका आकार मालिक की इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था.
इसके अलावा, इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि ये पूरी तरह से विचारों और मन की शक्ति से हवा में बातें करता था. आज का आधुनिक विज्ञान भी ऐसी तकनीक की कल्पना करने में लगा हुआ है, जो उस दौर में मौजूद थी.
श्रीलंका के पुरातत्व विभाग और शोधकर्ताओं ने वहां के जंगलों में कुछ ऐसे रास्तों और गुफाओं को खोजा है, जिनका सीधा संबंध रावण से जोड़ा जाता है. लंका के इन खोए हुए रास्तों के बीच एक बेहद खास जगह है जिसे रावण एला कहा जाता है. इसके पास एक गहरी और अंधेरी गुफा है, जिसे रावण की गुफा के नाम से जाना जाता है.
स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि इस गुफा के भीतर कई ऐसे गुप्त रास्ते और सुरंगें हैं, जो सीधे रावण के महल तक जाती थीं. इन रास्तों को इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन आसानी से वहां तक न पहुंच सके.
सबसे बड़ा सस्पेंस रावण के शव को लेकर बना हुआ है. श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में करीब 8 हजार फीट की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ी गुफा मौजूद है. स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, इसी गुफा के भीतर एक ममी बनाकर रावण के शव को एक सुरक्षित ताबूत में रखा गया था.
ये ताबूत करीब 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा बताया जाता है. लोगों का मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद नागवंश के लोग उसके शव को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रावण फिर से जीवित हो उठेगा.
ये पूरी कहानी और इससे जुड़े ऐतिहासिक स्थल आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक बड़ी बहस का विषय बने हुए हैं. जहां एक तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के इन रहस्यमयी स्थानों पर मिलने वाले सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं.
पत्थरों पर बने अजीब निशान और प्राचीन गुफाओं की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि वहां कोई न कोई प्राचीन सभ्यता जरूर थी. सच जो भी हो, लेकिन रामायण काल का यह रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और सोचने पर मजबूर कर देता है.
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