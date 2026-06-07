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18 फीट लंबे ताबूत में है रावण का शव, श्रीलंका के जंगलों में मिले प्राचीन सभ्यताओं के वो निशान; नागवंश से क्या है कनेक्शन?

Ravana Dead Body in Sri Lanka: इस आर्टिकल में श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में 8 हजार फीट की ऊंचाई पर मिले रामायण काल के साक्ष्यों के बारे में है, जिसमें रावण के विचारों की शक्ति से चलने वाले पुष्पक विमान और लंका के गुप्त रास्तों के बारे में बताया गया है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 07, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:06 PM IST
18 फीट लंबे ताबूत में है रावण का शव, श्रीलंका के जंगलों में मिले प्राचीन सभ्यताओं के वो निशान; नागवंश से क्या है कनेक्शन?

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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