Ravana Sanhita: ठप पड़ा बिजनेस दौड़ने लगेगा रॉकेट की तरह, आजमाकर देखें रावण संहिता के ये 5 शक्तिशाली उपाय

Ravana Samhita Tips for Business: रावण संहिता में व्यापार में तरक्की या आर्थिक उन्नति के कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं रावण संहिता के उन शक्तिशाली उपायों को, जो व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को रोककर असीमित लाभ और उन्नति के द्वार खोलते हैं.
Ravana Sanhita: रावण संहिता एक अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय ग्रंथ है, जिसकी रचना खुद लंकाधिपति दशानन यानी रावण ने की थी. रावण न सिर्फ एक महान राजा था, बल्कि ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का अद्वितीय ज्ञाता भी था. इस ग्रंथ में जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान के लिए अचूक ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय बताए गए हैं. रावण संहिता में बिजनेस में आर्थिक तरक्की या मंद पड़े कारोबार को गति देने के लिए भी विशेष उपाय दिए हैं. मान्यता है कि इन उपायों को करने से बिजनेस में न सिर्फ आर्थिक तरक्की होती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य भी आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है, या लाख कोशिशों के बावजूद भी आर्थिक तरक्की नहीं हो पा रही है, तो रावण संहिता के किन विशेष उपायों को करना रामबाण साबित होगा.
सोमवार व्रत उपाय
अगर आपका व्यवसाय लगातार घाटे की मार झेल रहा है, तो रावण संहिता के अनुसार भगवान शिव की शरण में जाना सबसे उत्तम है. किसी भी सोमवार को शिव मंदिर जाएं. शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उन पर 5 नागकेसर के फूल और 5 बेलपत्र अर्पित करें. यह उपाय किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे आने वाली पूर्णिमा तक प्रत्येक सोमवार को नियमपूर्वक करना जरूरी है. अंतिम सोमवार के दिन चढ़ाए गए फूलों और बेलपत्रों में से एक-एक प्रति (एक फूल और एक बेलपत्र) अपने घर ले आएं और उसे अपने कार्यस्थल या तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
बिजनेस में मजबूती के लिए
जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हों, तो उसकी नींव को मजबूत करने के लिए रावण संहिता के मुताबिक मिट्टी के 4 छोटे कलश लेकर आएं. इनमें अलग-अलग काले तिल, जौ, मूंग और पीली सरसों भर दें. इन चारों कलशों को अपने व्यापारिक स्थल पर सुरक्षित स्थान पर रख दें और एक साल तक वहीं रहने दें. एक साल पूरा होने पर इन्हें किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें और फिर से नए कलशों में सामग्री भरकर रख दें. यह उपाय व्यवसाय को बाहरी बाधाओं से बचाता है और निरंतर लाभ सुनिश्चित करता है.
बरकत के लिए सिद्ध सामग्री का प्रयोग
व्यापार में आकर्षण और वृद्धि के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का उल्लेख रावण संहिता में मिलता है. इसके एकाक्षी नारियल की विधिवत पूजा करके रखने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है. इसके साथ ही 12 गोमती चक्रों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस या दुकान की चौखट (मुख्य द्वार) पर लटका दें. इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है.
श्रीयंत्र और कमलगट्टा के उपाय
रावण संहिता के अनुसार, श्रीयंत्र को कमलगट्टे की माला पर स्थापित करके कार्यस्थल पर रखने से व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है.
साझेदारी में धोखे से बचाव
अगर आपको डर है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं या आपसी अनबन से नुकसान हो सकता है, तो शनि देव की शरण लें. इसके लिए रोज कार्यस्थल पर शनि देव के इन 10 नामों का उच्चारण करें. जय श्री शनि देव, छायात्मज, सौरि, पंगु, यम, कृष्णयम, अर्किमन्द, असित, रविज और पिप्पलाद. इसके अलावा ऑफिस में प्रवेश करते समय ध्यान दें कि आपकी नासिका (नाक) का कौन सा स्वर (सांस) चल रहा है. जिस ओर का स्वर सक्रिय हो, उसी तरफ का पैर पहले अंदर रखें. इस उपाय से साझेदारों के बीच सामंजस्य बढ़ता है और धोखे की संभावना समाप्त हो जाती है.
