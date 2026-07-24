/Pradosh 2026 Vrat: भाग्य का नहीं मिल रहा साथ और बिगड़ रहे हैं काम? रवि प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री

Ravi Pradosh July 2026 Vrat: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है जो भगवान शिव को समर्पित व्रत है. जब यह व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है. वहीं, रविवार दिन की शुरुआत सूर्य देव से होता है ऐसे में रवि प्रदोष व्रत पर एक साथ सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने का विधान है. आषाढ़ माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 26 जुलाई 2026 को है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत पर विधि-विधान से शिव जी और सूर्य देव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रवि प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर कुछ विशेष सामग्री चढ़ाएं तो भक्त को भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है. रुके या बिगड़े कार्य पूरे हो सकते हैं. आइए जानते हैं रवि प्रदोष पर कौन सी सामग्रियां अर्पित करें.
रवि प्रदोष व्रत पर तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले और उसमें गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और सरकारी काम पूरे होंगे.
शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाए तो शारीरिक कष्टों का अंत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. तन और मन में उर्जा का संचार होता है.
रवि प्रदोष व्रत वाले दिन अगर शिवलिंग पर लाल या पीले रंग के कनेर के फूल चढ़ाएं तो शिव जी प्रसन्न होकर दरिद्रता का नाश करते हैं.
तीन पत्तों वाला बिना साफ बिल्व पत्र पर 'ॐ' लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं. इससे करियर में सफलता के रास्ते खुलते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं.
अक्षत और थोड़े से काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें. ऐसा करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है और पितृ दोष भी दूर हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)