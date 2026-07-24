/Pradosh 2026 Vrat: भाग्य का नहीं मिल रहा साथ और बिगड़ रहे हैं काम? रवि प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री

Ravi Pradosh July 2026 Vrat: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है जो भगवान शिव को समर्पित व्रत है. जब यह व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है. वहीं, रविवार दिन की शुरुआत सूर्य देव से होता है ऐसे में रवि प्रदोष व्रत पर एक साथ सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने का विधान है. आषाढ़ माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 26 जुलाई 2026 को है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत पर विधि-विधान से शिव जी और सूर्य देव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है.