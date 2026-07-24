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Pradosh 2026 Vrat: भाग्य का नहीं मिल रहा साथ और बिगड़ रहे हैं काम? रवि प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री

Ravi Pradosh 2026 Vrat: रवि प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर कुछ विशेष सामग्रियों को चढ़ाएं तो सोया भाग्य जाग सकता है. आइए जानें प्रदोष व्रत पर क्या चढ़ाएं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 24, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:28 PM IST
Pradosh 2026 Vrat: भाग्य का नहीं मिल रहा साथ और बिगड़ रहे हैं काम? रवि प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये सामग्री

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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