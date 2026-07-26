/Pradosh Vrat: आज रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग, जानें भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें.

भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन व्रत का संकल्प करें.

पूरे दिन उपवास करें और महादेव का ध्यान करते हुए शांत मन से मंत्र जाप करें.

शाम को प्रदोषकाल में फिर से स्नान करें और शिवलिंग की पूजा करें.

जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद व पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें.

इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र के साथ ही चंदन और अक्षत अर्पित करें.

प्रदोष व्रत की कथा सुने सुनाएं. महादेव से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और आरती के साथ पूजा संपन्न करें.