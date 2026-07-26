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Pradosh Vrat: आज रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग, जानें भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि

Ravi Pradosh Vrat july 2026: जुलाई 2026 का अंतिम प्रदोष व्रत आज है. इस बार की त्रयोदशी तिथि पर दो शुभ योग बन रहे हैं. आइए जानें रवि प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किसी विधि से शिव जी की उपासना करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 26, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:03 AM IST
Pradosh Vrat: आज रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग, जानें भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और सही विधि

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Padma Shree Shubham

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पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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