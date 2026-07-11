/Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर महादेव को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति, जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Ravi Pradosh Vrat July 2026 Bhog Shubh Muhurat: इस साल 12 जुलाई 2026, रविवार को आषाढ़ माह का रवि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा. हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है. रवि प्रदोष व्रत का संकल्प करने से और शिव की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से शिव जी अति प्रसन्न होती हैं. मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और एक साथ सूर्य देव और महादेव की पूजा करने से यह व्रत अधिक शुभ फलदायी हो जाता है.
रवि प्रदोष व्रत का संकल्प करने से भक्तों को पितृ दोष से मुक्ति मलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इस व्रत को रखने से दीर्घायु, स्वस्थ शरीर और समाज में सम्मान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ध्यान दें, यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है तो ऐसे में इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. आइए प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, शिव जी का भोग और पूजा विधि को जानें.
पंचांग के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जुलाई 2026 को तड़ते सुबह 02:04 बजे शुरू होगी और तिथि का अंत 12 जुलाई को रात के 10:29 बजे होगा. रवि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त 12 जुलाई 2026 को शाम 07 बजकर 20 मिनट से लेकर रात के 09 बजकर 30 मिनट तक होगा जिसमें विधि विधान से शिव जी की पूजा की जा सकती है. पूजा के लिए यह समय अति उत्तम है.
प्रदोष व्रत पर सुबह उठें और स्नान कर साफ-सुथरे कपड़े पहनें.
अब शिव जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.
इसके बाद शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें.
शिव मंदिर में जाकर या घर में ही शिवलिंग पर जल और गंगाजल चढ़ाएं.
दूध, दही, शहद, घी से शिव जी का अभिषेक करें,
शुद्ध जल से जलाभिषेक करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं.
शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ाएं और सफेद फूल, चंदन भी अर्पित करें.
धतूरा, फल और आक का फूल अर्पित करें शिव जी के मंत्रों का जाप करें.
ॐ नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं.
शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं.
शिव जी के सामने बैठें और शिव चालीसा का पाठ करें.
शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं.
शिवजी की की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने का एक विशेष मौका होता है. ऐसे में इस दिन भगवान शिव को उनके प्रिय भोग अर्पित करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त होगी. भगवान शिव को खीर का भोग अति प्रसन्न हैं. दूध, चावल और चीनी से बनी खीर भोलेनाथ को प्रदोष काल में पूजा करते समय चढ़ाएं. मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख-शांति बढ़ती है और धन संबंधी दिक्कतें और संकटों का नाश होता है. वहीं शिव जी को इस दिन मखाने की खीर बनाकर भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं. वहीं, पूजा के बाद शिव जी का प्रसाद पूरे परिवार में बांटें.
ॐ नमः शिवाय ॥
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)