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Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर महादेव को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति, जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Ravi Pradosh Vrat July 2026: रवि प्रदोष व्रत पर महादेव की विशेष पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करें. जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जीवन में सुख-शांति का आशीर्वाद देंगे. यहां हम शिव जी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त को जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 11, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:49 PM IST
Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर महादेव को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति, जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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