/Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर महादेव को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति, जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने का एक विशेष मौका होता है. ऐसे में इस दिन भगवान शिव को उनके प्रिय भोग अर्पित करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त होगी. भगवान शिव को खीर का भोग अति प्रसन्न हैं. दूध, चावल और चीनी से बनी खीर भोलेनाथ को प्रदोष काल में पूजा करते समय चढ़ाएं. मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख-शांति बढ़ती है और धन संबंधी दिक्कतें और संकटों का नाश होता है. वहीं शिव जी को इस दिन मखाने की खीर बनाकर भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं. वहीं, पूजा के बाद शिव जी का प्रसाद पूरे परिवार में बांटें.