Ravivar Ke Upay: रविवार की सुबह इन उपायों को कर पितृदोष से पाएं मुक्ति, सूर्यदेव भी करेंगे विशेष कृपा!

Sunday Remedies: हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित है. इसी तरह रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना की जाती है. सूर्यदेव को सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है. वैसे तो सूर्यदेव को हर दिन अर्घ्य देने से सभी ग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है. जीवन में सुख-समद्धि का वास होता है और यश-कीर्ति की प्राप्ति होती है. हालांकि सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित है तो ऐसे में रविवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है और कई अन्य लाभ भी हो सकते हैं. आइए कुछ अचूक उपायों को जानें.

रविवार को करें ये आसान उपाय

रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. Add Zee News as a Preferred Source

सूर्योदय से ठीक पहले का समय ऊर्जा से भरा रहता है ऐसे में इस समय तांबे के लोटे सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ होगा.

तांबे के लोटे में लिए जल में अगर रोली, लाल फूल, चावल व एक चुटकी लाल चंदन डाल दें तो अर्घ्य का प्रभाव बढ़ जाएगा.

सूर्यदेव देव को अर्घ्य देने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सकती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है. इस उपाय से पिता से संबंध अच्छे होते हैं.

सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप करें- “ॐ आदित्याय नमः” और “ॐ सूर्याय नमः”

रविवार के दिन अगर पितरों के नाम से दीया जलाएं तो पितृ शांत होते हैं.

घर के पूर्व या दक्षिण दिशा में एक दीपक तिल के तेल या घी से रविवार को जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मंत्र है- "हे पितृदेव, कृपया मेरी विघ्न-बाधाएं दूर करें और आशीर्वाद दें.''

ये हैं कुछ और प्रभावशाली उपाय

रविवार को ललाट पर लाल चंदन लगाकर ही निकलें. इस उपाय से सफलता मिलेगी.

सूर्यदोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान कर दें.

सुख-शांति की प्राप्ति, धन, यश, सेहत व तेज के लिए 30 रविवार का व्रत करें.

रविवार को गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो व्यक्तित्व में निखार आएगा और सम्मान प्राप्त होगा.

रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देने से रोगों से शरीर मुक्त होगा और आंखों की ज्योति बढ़ेगी.

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