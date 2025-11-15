Advertisement
Ravivar Vrat: सुख-समृद्धि का द्वार खोलता है रविवार व्रत, बस कर लें यह छोटा-सा उपाय

Ravivar Vrat Rituals: रविवार के व्रत से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि, नियम और इससे जुड़ी विशेष सावधानियां. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:20 PM IST
Ravivar Vrat: सुख-समृद्धि का द्वार खोलता है रविवार व्रत, बस कर लें यह छोटा-सा उपाय

Raviwar Vrat Vidhi: मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि इस बार रविवार को पड़ रही है. वैदिक परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में रविवार का दिन सूर्यदेव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है. ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मबल, स्वास्थ्य, तेज, पितृबल, राजसत्ता और जीवन-ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि रविवार के दिन की गई सूर्य पूजा शीघ्र और उत्तम फल प्रदान करती है. सप्ताह के दिनों का निर्धारण ग्रहों की प्रथम अवधि के आधार पर हुआ है और रविवार सूर्यदेव की प्रथम ऊर्जा से संचालित माना जाता है. यही कारण है कि यह दिन सूर्य की उपासना, ऊर्जा प्राप्ति और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस रविवार कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसके चलते इसका महत्व और बढ़ जाता है. आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि.

रविवार पंचांग 2025

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक

राहुकाल- सुबह 4:07 से शाम 5:27 तक

सूर्य दोपहर तक तुला राशि और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग का संयोग बन रहा है, जो रविवार की शुभता को और बढ़ाता है. हालांकि इस दिन कोई बड़ा पर्व नहीं है, लेकिन रविवार व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है. 

रविवार को सूर्यदेव की पूजा क्यों है अत्यंत फलदायी?

अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि रविवार का व्रत करने वाले जातकों को सुख-संपत्ति, आरोग्य, ऊर्जा, पितृदोष से मुक्ति, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. सूर्य पितृकारक ग्रह माना गया है, इसलिए इस दिन की गई उपासना पिता से जुड़े मतभेद कम करती है. सूर्यदेव को रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला ग्रह भी बताया गया है. नियमित सूर्य पूजा से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा स्थिर रहती है. रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है. परंपरा के अनुसार लगातार 12 रविवार व्रत रखने के बाद उद्यापन किया जाता है.

रविवार व्रत और सूर्य पूजन विधि

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें. पूजा स्थान को शुद्ध करें और चौकी पर आसन बिछाएं. सूर्यदेव की व्रत कथा सुनें. तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें. अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि तांबे के लोटे से दिया गया अर्घ्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है.

शुभ योग में रविवार को करें ये विशेष कार्य

रविवार को बन रहे सर्वार्थ सिद्धि और द्विपुष्कर योग के चलते इस दिन किए गए कार्य विशेष रूप से सफल होते हैं. इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य मंत्र- “ॐ सूर्याय नमः” या “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जप, गुड़ और तांबे का दान अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं. इन उपायों से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

