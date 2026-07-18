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Raviwar Ke Upay: रविवार को सूर्य देव की उपासना कर इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, रोग और दोषों का होगा नाश!

Raviwar Ke Upay: अगर आपके जीवन में प्रगति रुक गई है और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना कर उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं. आइए सूर्य देव के शक्तिशाली मंत्रों को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 18, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:06 PM IST
Raviwar Ke Upay: रविवार को सूर्य देव की उपासना कर इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, रोग और दोषों का होगा नाश!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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