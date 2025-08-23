Rawan Story: रावण के पैरों के नीचे कौन सा देवता दबा रहता है? जिसे एक आदेश न मानने पर बना लिया था बंदी

Why Rawan Imprisoned Shani Dev: न्यायाधिपति कहे जाने वाले शनि के दो रूप हैं. पहला हमारे सौरमंडल में 7 छल्लों वाला ग्रह और दूसरा हमारी पौराणिक मान्यताओं में न्याय के देवता. इन दोनों ही रूपों में शनि बेहद शक्तिशाली हैं. एक ग्रह के रूप में शनि सूर्य से भी ज्यादा धरती पर सुर्खियों में रहते हैं, तो देवता के रूप में हर कोई शनि की वक्री दृष्टि, उनकी ढैय्या और साढ़े साती जैसी महादशाओं से बचने के उपाय ढूंढता है.

कलियुग के सबसे शक्तिशाली देवता हैं शनि

सनातन के ग्रंथों में इसके लिए जो सबसे उचित तिथि बताई है, वो है शनि अमावस्या. यानी वो अमावस्या जो शनिवार के दिन पड़े. 2025 में ऐसी दो ही अमावस्या तिथियां हैं. एक मई में थी और दूसरी 23 अगस्त शनिवार को. आज के दिन शनिदेव का दर्शन भी बेहद लाभकारी माना जाता है. आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको कराते हैं, धरती के इकलौते शनिमंदिर के दर्शन, जिसकी पिंडियां त्रेतायुग की मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि को वैसे भी कलियुग का शक्तिशाली देवता माना जाता है. लोगों की आस्था के पीछे ये बड़ी वजह हो सकती है. लेकिन मौका जब शनि अमावस्या का हो, तो इस छोटे से मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए अच्छा खासा इंतजाम करना पड़ जाता है.

23 अगस्त को साल की दूसरी शनि अमावस्या के दिन भीड़ इतनी जुटी, कि पिछले सारे रिकार्ड टूट गए. मंदिर के बारे में मान्यता है, कि जितनी अनूठी शनि की मूर्ति है, उतना ही अद्भुत इनका आशीर्वाद है. इनके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी होती है, मगर ध्यान रहे, शनि किसी पूजा, तपस्या से खुश नहीं होते, बल्कि ये तो साधक के कर्म से प्रसन्न या खिन्न होते हैं. असल में वे सच्चाई के, न्याय के देवता हैं. जो जैसा करेगा, वैसा फल मिलेगा. वे तत्काल फल देते हैं, बुरे का बुरा अच्छे का अच्छा.

रावण नहीं समझ पाया शनि का तेज

जिस पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, वो मध्य भारत की 7 पहाड़ियों की श्रृखला का हिस्सा है. इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य भी बताते हैं कि ये हिमालय से भी अरबों साल पुरानी, धरती की पहली भूसरंचनाओं का हिस्सा है. कहते हैं, खुद शनिदेव ने यहां खुद भगवान शिव की तपस्या की थी. तपस्या इसलिए, ताकि उन्हें धरती पर आने के बाद उनकी खोई हुई शक्ति वापस लौट सके.

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शनि देव को धरती पर भगवान श्रीराम के पूर्वज कड़ी तपस्या के बाद लाए थे. तब शनि का तेज इतना था, कि इनके सामने टिकना भी मुश्किल था. लेकिन अहंकारी रावण उनका ये तेज समझ नहीं सका. उसने अपने मायाजाल में फंसाकर लंका तो ले गया, ताकि पूरे ग्रह चक्र पर उसका नियंत्रण हो. लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया.

त्रेतायुग के आखिरी दौर का ये पौराणिक किस्सा बेहद दिलचस्प हो जाता है, जब इसमें महाबलि हनुमान की एंट्री होती है. हनुमान ना सिर्फ शनि को रावण की कैद से मुक्त कराते हैं, बल्कि इसके साथ ही रावण के अंत की शुरुआत भी हो जाती है.

शनि देव ने स्वीकार नहीं की रावण की शर्त

शनि ग्रह को कैद करने के पीछे रावण की एक खास मंशा थी. दरअसल वो अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय सभी 9 ग्रहों को अपनी मनचाही स्थिति में लाना चाहता था. इसके लिए उसने ना सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में विद्वता हासिल की, बल्कि अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी ग्रहों को बंदी बनाकर उनकी स्थिति बदली. ऐसा इसलिए, ताकि उसका पुत्र मेघनाद अजेय और अमर पैदा हो सके.

बाकी के सभी ग्रह तो रावण के कैद की नियति कुबूल कर ली, लेकिन शनि ने रावण की शर्त पूरी नहीं की. रावण पर शनि की दृष्टि वक्री कैसे हुई और कैसे हनुमान ने उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराकर लंका से 100 योजन दूर मूर्ति के रूप में स्थापित किया.

मुरैना की जिस सप्त पहाड़ी से शनिदेव को उठा ले गया था रावण, वो फिर से वहीं आकर स्थापित हुए. इस बार स्थाई रूप से. क्योंकि शनि की कोप दृष्टि रावण पर तभी तक बाधित थी, जब तक वो उसकी कैद में थे. ये बात शनिदेव ने खुद हनुमान से कही थी, जब सीता मैया की तलाश में वो रावण की लंका में भटक रहे थे.

बजरंग बली ने दिलाई शनि देव को मुक्ति

लंका दहन करहते हुए हनुमान जी के मन में यही ख्याल आ रहा था कि शनिदेव की शक्ति रावण के कैद में इतनी थी, कि उनके रहते आग लगाने की एक भी तरकीब काम नहीं आ रही थी, तो रावण की कैद से बाहर वो कितने ताकतवर होंगे.

पौराणिक कथाओं के मुताबिक हनुमान ने लंकादहन से पहले शनिदेव को रावण के सिंहासन के नीचे से निकाला और वहां से 100 योजन दूर उन्हें फेंका, उससे वो मुरैना की इसी पहाड़ी पर गिरे थे. रावण की कैद से मुक्त शनि मुरैना की सप्त पहाड़ी पर विराजे

मान्यता है, कि मुरैना के इस मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति है, जो उसी पत्थर से बनी है, जो उल्का पिंड की तरह आकाश मार्ग से यहां गिरी थी. मंदिर में शनि महाराज की प्रतिमा तांत्रिक रूप में तपस्या लीन भेष-भूषा में हैं, जिसके अंतर्गत यह प्रतिमा यग्योपवीत, हृदय मे नीलमणि, रुद्राक्ष माला, एक हाथ में सुमिरनी तथा दूसरे हाथ में दंड धारण किए हुए है.

स्वयंभू शनिदेव का शक्तिस्थल

मुरैना के इस मंदिर का जिक्र पुराणों में मिलता है, जिसकी महत्ता को देखते हुए सनातन के चक्रवर्ती राजाओं ने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार कराया. सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया. मंदिर में शनि के साथ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई. 1808 सदी में दौलत राव सिंधिया ने मंदिर का विस्तार कराया. महाराष्ट्र शिंगणापुर में शनि की प्रतिमा मुरैना मंदिर से ही गई थी. इसके अलावा विदेशों में भी शनि की मूर्तियां इस मंदिर से गईं.

मुरैना के इस मंदिर की वजह से ही पूरे पहाड़ी क्षेत्र को सिद्ध पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है. इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता यहां के पुजारी बताते हैं. दरअसल, लंका से फेंके जाने के बाद शनिदेव के पावों में चोट आई थी. उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई थी. तब हनुमान जी ने उन्हें एक भरोसा दिया था. आज भी शनिदेव को यहां हर पावन तिथि पर लोग तेल चढ़ाते हैं. कहते हैं, कि सिर्फ इस एक उपाय मात्र से भक्तों की कुंडली में शनि दोष खत्म या कम जरूर हो जाता है.

सौरमंडल के दूसरे शक्तिशाली ग्रह कौन हैं?

बृहस्पति के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि को क्यों कहा जाता है सौरमंडल का रत्न? शनि ज्योतिष की दुनिया में सबसे ज्यादा अहम ग्रह माना जाता है. विज्ञान ने तो शनि ग्रह की पहचान 17वीं सदी में की, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र 5 हजार साल पहले ही मिलता है, जब सनातन के ऋषि मुनियों ने श्रुति परंपरा के प्राचीन ग्रंथों को लिपिबद्ध करना शुरू किया.

शनि ग्रह का ज्योतिष विधान समझने से पहले अगर आप सैटर्न नाम के प्लेनेट की भौगोलिक स्थिति और बनावट जान लें, तो आगे की रहस्यमयी कहानी समझनी आसान हो जाएगी. सौरमंडल में सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरा बड़ा ग्रह 7 छल्लों वाला शनि.

विज्ञान की रिसर्च में अब तक जो शनि ग्रह की तस्वीर आई है, उसके हिसाब से उसके इर्दगिर्द 7 छल्लों का घेरा दिखाई देता है. इसे 1980 के दशक में वॉजयर नाम के यान ने सबसे पहले करीब से देखा और कैमरे में कैप्चर किया था. इन 7 छल्लों के बीच असंख्य घेरे हैं, जिन्हें शनि का सूक्ष्म वलय कहा जाता है. इनके बीच इतनी जगह खाली है, जिसकी वजह से शनि का आकार इतना बड़ा हो जाता है, कि इसमें पृथ्वी जैसे साढ़े सात सौ ग्रह समा जाएं.

146 चंद्रमा लगाते हैं शनि के चक्कर!

शनि के 146 चंद्रमा हमारी धरती से 142 करोड़ किलोमीटर दूर ऐसा रहस्यमयी घेरा बनाते हैं कि इसके असली गुरुत्व बल का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है. 146 में सिर्फ 53 चंद्रमाओं का ही पता लग सका है. इनमें से एक चंद्रमा टाइटन तो सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह से भी बड़ा है. सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध से बड़ा है शनि का चंद्रमा ‘टाइटन’..!

शनि के बारे में ये सारे तथ्य इसलिए हमने पहले बताए, क्योंकि यही तथ्य साबित करते हैं- भौतिक रूप में शनि सूर्य से ही निकला एक हिस्सा है. जिस हीलियम और हाइड्रोजन से सूर्य बना है, वही हीलियम और हाइड्रोजन अपनी गैसीय स्थिति में शनि को उर्जावान रखते हैं.

शनि को क्यों कहा जाता है ‘गैसीय दानव’?

यानी सूर्य और शनि भौतिक रूप में जिस पिता और पुत्र जैसे हैं. उसी की सूक्ष्म व्याख्या हमारे ज्योतिष में मिलती है. ज्योतिषीय गणना में शनि का पूरा कालचक्र एक देवता के रूप में मिलता है. धरती के लिए जैसे देवता बने सूर्य, वैसे ही शनिदेव को मिला देव रूप.

वैसे तो सूर्य और शनि धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं. सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर तो शनि धरती से करीब 142 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इन दोनों ग्रहों की भौतिक स्थिति है. ज्योतिष ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य और इसके गुरुत्व बल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका असर पूरे जीव जगत पर होता है.

विज्ञान से पहले हमारे वेदों में सूर्य की इस शक्ति का पूरा वर्णन है, जिसके मुताबिक सूर्य इस पूरे जगत का नेत्र है. सूर्य को लेकर ये वैदिक मान्यता ऐसी है, जिसे विज्ञान भी खारिज नहीं करता, बल्कि ग्रहण जैसी स्थिति के पहले और बाद या यूं कहें, सूर्य की शक्ति के सर्वकालिक रहस्य को स्वीकार करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)