हारे, बिलखते हुए रावण ने लक्ष्मण को दी थी ये सीख, पहली बार 'दशानन' ने क्यों कर दिया था मना?

Lord Ram Story: देशभर के कई हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, रामलीला के जरिए प्रभु श्रीराम के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाता है. प्रभु श्री राम का जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. बचपन में ही विश्वामित्र ने उन्हें अपनी यज्ञों की रक्षा के लिए राजा दशरथ से मांग लिया, फिर उनकी शादी हुई और माता सीता का हरण हो गया, इसके बाद प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की, इस दौरान जब रावण अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था. पहली बार रावण ने मना कर दिया था, हालांकि फिर उन्होंने लक्ष्मण ये तीन सीख दी थी.

लंका पर राम की विजय

माता सीता की खोज में निकले प्रभु राम को जब लंका के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, लंका पर चढ़ाई करने के बाद प्रभु राम ने विभीषण को छोड़कर रावण के सभी भाईयों को युद्धभूमि में हरा दिया, इसके बाद प्रभु राम का लंकाधिपति रावण से सामना हुआ और युद्ध भूमि में दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और फिर आखिर में प्रभु राम ने रावण को भी मार गिराया.

रावण ने दी थी लक्ष्मण को सीख

धार्मिक ग्रंथों और रावण जब हारकर अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहा था तो प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा, जब लक्ष्मण शिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा युद्धभूमि में 'इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए' क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वह हमसे ताकतवर साबित हो जाता है. 'कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये घमंड इंसान को अंदर तक तोड़ देता है'.

'नहीं लगाना चाहिए समय'

'किसी भी अच्छे या शुभ काम की शुरुआत में समय नहीं लगाना चाहिए, उस शुभ काम की शुरुआत जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, इसके अलावा बुरे और अशुभ कामों को जितना देर हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए'.

'रहस्यों के बारे में न दो जानकारी'

इसके अलावा लक्ष्मण को सीख देते हुए रावण ने कहा था कि 'अपने गुप्त रहस्यों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि रावण ने अपना राज विभीषण को बताया था और यही राज रावण के हार का कारण बना'

रावण ने क्यों किया था मना

जब लक्ष्मण से प्रभु राम ने रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा तो पहली बार शिक्षा लेने के लिए गए तो रावण के सिर की तरफ बैठ गए, तब बार-बार बुलाने पर भी रावण ने उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी, फिर वो प्रभु राम के पास गए और बोले की रावण कुछ बोल नहीं रहा है, तब प्रभु राम ने उन्हें बताया कि किसी से शिक्षा लेने के लिए सिर नहीं उसके पैर की तरफ बैठते हैं.