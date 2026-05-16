घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, रुक जाती है तरक्की; जानें वास्तु के आसान नियम

House Entrance Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा, जूते-चप्पल, कांटेदार पौधे या अंधेरा रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ, व्यवस्थित और रोशनी से भरपूर रखने से घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मकता और माता लक्ष्मी का वास होता है.
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House Entrance Vastu: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत खास माना गया है. कहा जाता है कि यहीं से घर में पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है. अगर मुख्य दरवाजे के आसपास गलत चीजें रखी हों तो इसका असर घर की सुख-शांति और तरक्की पर पड़ सकता है. कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें दरवाजे के पास रख देते हैं जो वास्तु के मुताबिक ठीक नहीं मानी जातीं. इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ और खुला रखना जरूरी बताया जाता है.
वास्तु के मुताबिक घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी कूड़ा या टूटा सामान नहीं रखना चाहिए. कई घरों में पुराने जूते, टूटी कुर्सी या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान दरवाजे के पास पड़ा रहता है. इसे निगेटिविटी बढ़ाने वाला माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक परेशानी भी बनी रह सकती है. इसलिए बेकार चीजों को तुरंत हटाना अच्छा माना जाता है.
मुख्य द्वार के सामने गंदगी या जूते-चप्पलों का ढेर लगाना भी सही नहीं माना जाता है. वास्तु में इसे रुकावट का संकेत कहा गया है. मान्यता है कि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है. घर में आने वाले लोगों पर भी इसका गलत असर पड़ता है. इसलिए जूतों को हमेशा व्यवस्थित तरीके से एक तरफ रखना चाहिए. दरवाजे के पास रोज सफाई करना भी जरूरी माना जाता है.
कुछ लोग घर के प्रवेश द्वार पर सूखे पौधे या कांटेदार पौधे रख देते हैं. वास्तु में इसे अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि सूखे पौधे घर में उदासी और रुकावट का संकेत देते हैं. वहीं कांटेदार पौधे तनाव और विवाद बढ़ाने वाले माने जाते हैं. इसके बजाय हरे और ताजे पौधे लगाना अच्छा माना जाता है. खासकर तुलसी या खुशबू वाले पौधे सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करते हैं.
मुख्य दरवाजे पर अंधेरा रखना भी वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता है. दरवाजे के आसपास हमेशा हल्की रोशनी होनी चाहिए. इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है. साथ ही दरवाजे की घंटी और कुंडी भी सही हालत में होनी चाहिए. टूटी हुई चीजें नकारात्मक असर डाल सकती हैं. वास्तु के ये छोटे नियम घर में सुख-शांति और बेहतर माहौल बनाए रखने में मददगार माने जाते हैं.
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