Rishi Panchami 2025: वो खास व्रत जो मासिक धर्म में किए गए पापों से दिलाता है मुक्ति, जानें कब है और क्‍या है व्रत-पूजा का तरीका
Rishi Panchami 2025: वो खास व्रत जो मासिक धर्म में किए गए पापों से दिलाता है मुक्ति, जानें कब है और क्‍या है व्रत-पूजा का तरीका

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी का दिन सप्तऋषियों की पूजा करने और पापों से मुक्ति पाने का दिन होता है. ऋषि पंचमी का व्रत प्रमुख तौर पर महिलाएं ही करती हैं. जानिए इस साल ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:10 PM IST
Rishi Panchami 2025: वो खास व्रत जो मासिक धर्म में किए गए पापों से दिलाता है मुक्ति, जानें कब है और क्‍या है व्रत-पूजा का तरीका

Rishi Panchami kab hai: भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है. ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है और महिलाएं यह व्रत रखती हैं. बांस की छोटी टोकरियों में सुहागिन महिलाओं और कन्‍याओं को प्रसाद बांटती हैं. यह व्रत महिलाओं के लिए सबसे ज्‍यादा अहम माना गया है और इसके पीछे एक खास वजह भी है. 

यह भी पढ़ें: S अक्षर से शुरू हो नाम तो इस उम्र के बाद करोड़पति बनता है व्‍यक्ति, बाकी खूबियां भी जानकर रह जाएंगे दंग!

मासिक धर्म के दौरान किए गए पापों से मुक्ति 

ऐसी मान्‍यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को उन पापों से मुक्ति मिलती है जो उनसे जाने-अनजाने में मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान हो गए हों. जैसे- पीरियड्स के दौरान धार्मिक नियमों के पालन में कोई भूल हो जाना. साथ ही ऋषि पंचमी व्रत करने से साधन को मरने के बाद मोक्ष मिलता है. साथ ही ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्‍नान का बड़ा महत्‍व है. यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर स्‍नान करें. 

यह भी पढ़ें: 2 महादोषों से निजात दिलाएगा साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण, चकनाचूर हो जाएंगी ये समस्‍याएं, जानें तरीका 

ऋषि पंचमी कब है? 

इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 27 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर 28 अगस्त को शाम 5 बजकर 56 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी व्रत 28 अगस्त, गुरुवार को रखा जाएगा. 

इस साल ऋषि पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 28 अगस्‍त को सुबह 11 बजकर 5 मिनट से दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक है. 

ऋषि पंचमी पूजा विधि 

ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. अपने ऊपर थोड़ा गंगाजल छिड़कें. पूजा स्‍थल की साफ-सफाई करके वहां गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. फिर एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं. चौकी पर सप्तऋषियों की फोटो विराजमान करें. साथ ही कलश में गंगाजल भरकर स्‍थापित करें. सप्तऋषियों को अर्ध्य दें. धूप जलाएं, दीपक जलाएं. पूजा में फल, फूल, घी, पंचामृत आदि अर्पित करें. सप्तऋषियों के मंत्रों का जप करें. पूजा में और मासिक धर्म में जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें. अंत में सभी को प्रसाद बांटें. 
 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;