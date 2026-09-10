/Rishi Panchami 2026: कब है ऋषि पंचमी, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और व्रत का धार्मिक महत्व

Rishi Panchami 2026: हिंदू धर्म में ऋषियों के सम्मान को महत्व दिया गया है. ऋषि समय-समय पर समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं. इन्हीं ऋषियों को समर्पित पर्व ऋषि पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर सप्तऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है. हर साल यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान आदि कर सप्तऋषियों का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें तो जीवन के सभी पापों का नाश होता है. जीवन में सुख-शांति बढ़ती है. आइए जानें ऋषि पंचमी इस साल कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है. साथ ही ऋषि पंचमी पर्व के महत्व को जानेंगे.
ऋषि पंचमी पर्व का बड़ा धार्मिक महत्व है. इस पर्व पर सप्तऋषियों की उपासना की जाती है. ये ऋषि हैं- अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ऋषियों की पूजा श्रद्धापूर्वक करने व व्रत रखने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और कृपा बनी रहती है. इसके साथ ही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शुद्धता भी बढ़ती है. गुरुओं और ऋषियों का संबंध गुरु ग्रह से हैं तो ज्योतिष अनुसार भी इन ऋषियों की पूजा करने से गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत होता है और भाग्य का पूरा साथ मिलता है.
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 15 सितंबर 2026 को सुबह 07:44 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 16 सितंबर 2026 को सुबह 08:59 बजे होगा. इस तरह उदया तिथि में 15 सितंबर को ऋषि पंचमी पर्व को मनाया जाएगा और व्रत का संकल्प किया जाएगा.
ऋषि पंचमी व्रत पर सप्तऋषि की पूजा का विधान है. ऐसे में सुबह स्नान आदि कर पूजा स्थल पर श्रद्धा भाव से सप्तऋषि की उपासना करें. इस दिन ऋषियों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 ए एम से दोपहर 01:30 बजे तक होगा.
'कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।
जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:।।
गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा।।'
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)