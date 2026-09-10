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Rishi Panchami 2026: कब है ऋषि पंचमी, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और व्रत का धार्मिक महत्व

Rishi Panchami 2026 Kab Hai: इस साल 15 सितंबर 2026 को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा. इस पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. आइए जानें इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या और किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 10, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:51 AM IST
Rishi Panchami 2026: कब है ऋषि पंचमी, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और व्रत का धार्मिक महत्व
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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