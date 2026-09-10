/Rishi Panchami 2026: कब है ऋषि पंचमी, जानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और व्रत का धार्मिक महत्व

Rishi Panchami 2026: हिंदू धर्म में ऋषियों के सम्मान को महत्व दिया गया है. ऋषि समय-समय पर समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं. इन्हीं ऋषियों को समर्पित पर्व ऋषि पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर सप्तऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है. हर साल यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान आदि कर सप्तऋषियों का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें तो जीवन के सभी पापों का नाश होता है. जीवन में सुख-शांति बढ़ती है. आइए जानें ऋषि पंचमी इस साल कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है. साथ ही ऋषि पंचमी पर्व के महत्व को जानेंगे.