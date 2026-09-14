Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /15 सितंबर को रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत! जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और रजस्वला दोष से मुक्ति की कथा

15 सितंबर को रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत! जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और रजस्वला दोष से मुक्ति की कथा

इस खबर में 15 सितंबर 2026 को मनाए जाने वाले ऋषि पंचमी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और धार्मिक महत्व के बारे में डिटेल से जानेंगे. साथ ही सप्त ऋषियों की पूजा का नियम, तिन्नी के चावल का महत्व और रजस्वला दोष से मुक्ति दिलाने वाली पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे.

Written Byharsh singh
Published: Sep 14, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:52 PM IST
15 सितंबर को रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत! जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और रजस्वला दोष से मुक्ति की कथा

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीमा-पार पेमेंट को मिलेगी रफ्तार, भारत बढ़ाएगा डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविट
2
3
4
5