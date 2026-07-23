/जहां राम ने की पूजा, लक्ष्मण ने किया तप और शत्रुघ्न रहे मौन... जानिए ऋषिकेश के इन पौराणिक मंदिरों की अनोखी कहानी

ऋषिकेश को ऐसे ही अध्यात्म की नगरी नहीं कहा जाता है. इस शहर के हर कोने में पौराणिक दौर की कहानियां बसी हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम और उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का ऋषिकेश से बहुत गहरा नाता रहा है.
यहां चारों भाइयों के ऐसे मंदिर हैं, जिनके पीछे की कथाएं आपको हैरान कर देंगी. आइए आज हम आपको ऋषिकेश के इन पावन मंदिरों के बारे में के बारे में डिटेल से बताएंगे.
त्रिवेणी घाट के पास मायाकुंड के ठीक सामने रघुनाथ मंदिर बना हुआ है. पौराणिक कथाओं की मानें तो राजा दशरथ के जाने के बाद श्रीराम उनकी अस्थियां विसर्जित करने के बाद यहां आए थे.
उन्होंने यहां खुद को शुद्ध करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की थी. इस मंदिर की एक बड़ी खास बात है. इसकी परछाई सामने बने मायाकुंड के पानी में बिल्कुल साफ दिखाई देती है. लोग इस अद्भुत नजारे को देखने दूर दूर से आते हैं.
त्रिवेणी घाट के पास स्थित भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है. पुरानी कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में रैभ्य मुनि ने यहां बहुत कठोर तप किया था.
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए. विष्णु जी ने मुनि से कहा था कि आगे चलकर यह जगह ऋषिकेश के नाम से जानी जाएगी. बाद में भगवान भरत ने यहां आकर मंदिर को दोबारा बनवाया था. इसी वजह से इसका नाम भरत मंदिर पड़ा.
लक्ष्मण झूला के पास स्थित लक्ष्मण मंदिर की अपनी ही अलग पहचान है. कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने गंगा किनारे इसी शांत जगह पर लंबे समय तक साधना की थी.
उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए थे. इसके बाद से यह जगह बेहद पवित्र मानी जाने लगी. आज भी जो लोग लक्ष्मण झूला घूमने आते हैं, वे इस मंदिर में माथा टेकना कभी नहीं भूलते हैं.
मुनि की रेती वाले इलाके में शत्रुघ्न मंदिर बना हुआ है. माना जाता है कि भगवान शत्रुघ्न ने यहाँ मौन रहकर कठिन तपस्या की थी. उनके चुप रहकर साधना करने की वजह से इस जगह को पहले मौन कहा जाने लगा.
यही शब्द समय के साथ बदलते बदलते मुनि की रेती बन गया. मंदिर के पास बना शत्रुघ्न घाट बेहद शांत है, जहां बैठकर लोग ध्यान लगाते हैं और सुकून पाते हैं.
डिस्क्लैमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, स्थानीय जनश्रुतियों और धार्मिक ग्रंथों में दी गई जानकारियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को ऋषिकेश के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के बारे में जागरूक करना है. किसी भी यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय गाइड या जानकारों से जानकारी जरूर लें.