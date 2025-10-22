Advertisement
Baby Girl Name: मां यमुना से लेकर मां गंगा जैसी पवित्र नदियों पर रखें अपनी बिटिया का धार्मिक नाम!

Baby Girl Names: अगर आपके घर में बिटिया ने जन्म लिया है और आप उनके लिए नदियों के नाम एक सुंदर और अच्छा नाम दे सकते हैं. आइए नदियों से प्रेरित लड़की के नाम की एक लिस्ट देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:40 PM IST
River Inspired Baby Names
Baby Girl Names: सनातन धर्म में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है. प्रकृति मां की आराधना की जाती है, पेड़ पौधों की भी पूजा अर्चना की जाती है. मां गंगा से लेकर मां यमुना के विशेष आराधना की जाती है और उनको समर्पित कई त्योहार भी मनाए जाते हैं. इसी तरह भाई दूज का त्योहार यम और यमी यानी धर्मराज यम और उनकी बहन यमुना जी को समर्पित है. जीवन स्रोत नदियां हमारी आस्था का विषय हैं. ऐसे में अगर आपके घर में बिटिया का जन्म हुआ है तो आप उन्हें पवित्र नदियों से जुड़े नाम दे सकती हैं. आइए नदियों से जुड़े कुछ नाम जानें. 

नदियों के नाम पर बेटी का नाम
जाह्नवी – गंगा नदी को जाह्नवी कहा जाता है. गंगा नदी की सनातन धर्म में विशेष पूजा अर्चना की जाती है.
मानसी – गंगा नदी का एक नाम मानसी भी है.
जनवीका – गंगा नदी को जनवीका भी कहते हैं.
इंदुजा – नर्मदा नदी को इंदुजा कहा जाता है. मां नर्मदा भारत की एक पूजनीय नदी है.
रेवा – रेवा नर्मदा नदी का ही एक नाम है.
यमी – यमुना नदी को यमी कहा जाता है. यमुना नदी की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं. 
कालिंदी- कालिंदी भी यमुना नदी का ही एक नाम है. यम और उनकी बहन को समर्पित भाई दूज का पर्व धूम धाम से मनाया जाता है.
आसिता – आसिता नाम भी यमुना नदी का है.
कावेरी – कावेरी नाम की एक नदी है.

ये है कुछ नदियां जिनके नाम पर बेटी का नाम रख सकते हैं-
अलकनंदा: अलकनंदा गंगा नदी की एक सहायक नदी है. 
सरस्वती: ज्ञान की देवी, सरस्वती नदी को को एक विलुप्त नदी माना जाता है.
तीस्ता: पूर्वी हिमालय में तीस्ता एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है.
क्षिप्रा: मध्य प्रदेश में बहने वाली यह एक पवित्र नदी है जो उज्जैन में बहुत महत्व रखती है.
सिंधु: सिंधु एक नदी है जिसका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष रूप से किया जाता है.
बिपाशा: यह एक पुरानी नदी का नाम है जिसका अर्थ है "चमकदार".
कृष्णावेणी: कृष्ण नदी की एक सहायक नदी कृष्णावेणी का अर्थ है "कृष्ण की धारा".

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

