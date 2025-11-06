Advertisement
trendingNow12991096
Hindi Newsधर्म

Rohini Vrat 2025: क्यों रखा जाता है अगहन माह में रोहिणी व्रत, सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए जान लें पूजा विधि!

Rohini vrat 2025 benefits and rules: रोहिणी व्रत का जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्व है. यह अति पवित्र और फलदायी रोहिणी व्रत क्यों रखा जाता है आइए इस बारे में विस्तार से जानें. साथ ही पूजा विधि आदि के बारे में भी विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohini Vrat 2025
Rohini Vrat 2025

Rohini Vrat 2025 Date: रोहिणी व्रत जैन धर्म का अति महत्वपूर्ण व्रत हैं. इस व्रत के मौके पर भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा आराधना की जाती है. इस दिन चंद्रदेव की आराधना करने का भी नियम है. दरअसल, इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है जिसके कारण ही इस दिन को ‘चंद्र पूजा’ रूप में जाना जाता है. द्रिक पंचांग की मानें तो 7 नवंबर को रोहिणी व्रत करने का विधान है. अगहन माह का यह रोहिणी व्रत जैन को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए शुभ फलदायी माना जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि क्यों रोहिणी व्रत रखा जाता है, कितने साल के लिए रखा जाता है इसकी पूजा विधि क्या है.

व्रत क्यों किया जाता है रोहिणी व्रत?
रोहिणी व्रत मुख्य रूप से महिलाओं का व्रत माना जाता है. जिसमें उपवास रहकर महिलाएं व्रत का संकल्प करती है और परिवार व संतान की खुशहाली व लंबी आयु की कामना करती है. इस दिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रहकर सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है.

कितने सालों तक व्रत करने का है विधान?
जैन धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक रोहिणी व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन रखा जाता है. जैन मान्यताओं में रोहिणी व्रत करके व्यक्ति कर्म व बंधन से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते कुल जाते हैं. लगातार 3, 5, या 7 साल तक रोहिणी व्रत किए जाने का नियम है. इसके अलावा नियम है कि पारण अनुष्ठान के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाएगा और तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिणी व्रत की पूजा विधि (Rohini Vrat Puja Vidhi)
ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पानी में गंगाजल डालें और स्नान करें
आचमन कर व्रत का संकल्प करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं. 
अब पूजाघर की साफ सफाई करें और वेदी सजाएं.
भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा को वेदी पर स्थापित करें.
पूजा में भगवान वासुपूज्य को फल-फूल अर्पित करें.
अब  गंध, दूर्वा, नैवेद्य भगवान को चढ़ाएं.
सूर्यास्त होने से पहले फिर पूजा करें और हल्का फलाहार करें.
अगले दिन पूजा अर्चना करें व व्रत का पारण कर गरीबों में दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी पर जन्मी थी एकादशी माता, करें तुलसी से जुड़े चमत्कारी उपाय, प्रसन्न होंगे श्रीहरि! 

और पढ़ें- Ganadhipa Chaturthi 2025: गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की क्या है सही तिथि? नोट कर लें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Rohini Vrat 2025

Trending news

पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट