धर्म

Gem Astrology: रूबी रत्न सोने की तरह चमका सकता है इन 3 राशि वालों की किस्मत, जॉब-बिजनेस में होगी खूब तरक्की

Gem Astrology Ruby Benefits: रूबी को सूर्य का रत्न माना गया है. यह रत्न हर राशि के लोगों को सूट नहीं करता है. आइए जानते हैं कि रूबी रत्न किन 3 राशि वालों के लिए लकी साबित होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:04 PM IST
Ruby Manik Ratna Benefits: रत्नशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, रूबी (माणिक्य) एक ऐसा रत्न है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखता है. यह सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न माना जाता है और इसे आत्मविश्वास, ऊर्जा और सफलता का प्रतीक कहा गया है. सही राशि और विधि से इसे धारण करने पर यह अनेक लाभ प्रदान करता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है. लेकिन, अगर कोई रत्न किसी को सूट कर जाए तो उसे जीवन में अप्रत्याशित लाभ देता है. नौकरी-व्यापार में जबरदस्त उन्नति के योग बनते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य का रत्न रूबी रत्न किन राशि वालों की किस्मत चमका सकता है और इसे पहनने की विधि क्या है. 

रूबी पहनने के 5 बड़े फायदे

आत्मविश्वास में वृद्धि- रूबी पहनने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है. जिन लोगों में आत्म-संदेह या आत्ममूल्य की कमी होती है, उनके लिए यह रत्न अत्यंत लाभकारी साबित होता है. यह मनोबल बढ़ाकर व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है.

धन और समृद्धि में वृद्धि- यह रत्न जीवन में सुख, संपन्नता और आर्थिक स्थिरता लाता है. रूबी धारण करने से करियर में प्रगति और व्यापार में सफलता के योग बनते हैं. यह रत्न धन के प्रवाह को मजबूत करता है और आर्थिक समस्याओं से राहत देता है.

तनाव और अवसाद में कमी- रूबी मन को स्थिर रखता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है. यह मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद माना गया है.

स्वास्थ्य में सुधार- रत्नशास्त्र के अनुसार, रूबी हृदय, आंखों और पाचन से संबंधित समस्याओं में लाभ पहुंचाता है. यह शरीर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है.

रचनात्मकता और विचारों की स्पष्टता- जो लोग कला, संगीत, लेखन या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए रूबी अत्यंत शुभ होता है. इसे पहनने से सोच में स्पष्टता आती है और नए विचारों की प्रेरणा मिलती है.

यह भी पढ़ें: इन रत्नों को भूलकर भी ना पहने एकसाथ, वरना होगा उल्टा असर और शुरू हो जाएंगे बुरे दिन

किन राशियों के लिए है शुभ

ज्योतिष के अनुसार, मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए रूबी पहनना अत्यंत शुभ होता है. वहीं कर्क और मीन राशि के लोग इसे केवल किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही धारण करें. मकर, कन्या, तुला, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को रूबी पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है.

रूबी पहनने की विधि

रूबी को धारण करने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध करें. रविवार के दिन सूर्योदय के समय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसे सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका में पहनना शुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gem astrology

