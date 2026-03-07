Advertisement
Rubi Gemstone: सूर्य का रत्न रूबी इन 3 राशि वालों को देता है अपार लाभ, जानें 5 फायदे और धारण करने के नियम

Rubi Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है. कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए रूबी रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है. लेकिन, यह रत्न हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य का रत्न रूबी किन 3 राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है और किन राशि के जातकों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:53 PM IST
Gem Astrology: वैदिक ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है. रत्न शास्त्र में माणिक्य को रत्नों का राजा कहा गया है. यह रत्न प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है. जिस प्रकार सूर्य के बिना सृष्टि में प्रकाश संभव नहीं है, उसी प्रकार कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य को निर्धारित करती है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, तो रत्न शास्त्र के जानकार माणिक्य धारण करने की सलाह देते हैं. हालांकि, हर रत्न का अपना विशेष प्रभाव होता है. इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि माणिक्य हर किसी को सूट कर जाए. कुछ राशियों के लिए माणिक्य वरदान साबित होता है, तो कुछ के लिए अभिशाप. ऐसे में इस रत्न को धारण करने से पहले जरूरी नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि सूर्य का रत्न रूबी किसके लिए शुभ है या अशुभ. साथ ही इस रत्न को धारण करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है.

माणिक्य धारण करने के 5 फायदे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सही विधि से पहना गया माणिक्य न सिर्फ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है. ऐसे में जो लोग अक्सर घबराहट महसूस करते हैं या जिनमें निर्णय लेने की क्षमता की कमी है, उनके लिए माणिक्य वरदान समान है. इसे धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचानकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है. माणिक्य का सीधा संबंध सत्ता और अधिकार से है. इसे पहनने से कार्यक्षेत्र में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, व्यापार में धन का प्रवाह बढ़ता है और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है. 

यह रत्न सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है. यह मन से अवसाद और नकारात्मक विचारों को दूर कर देता है. रत्नशास्त्र के अनुसार, माणिक्य हृदय और आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत लाभकारी है. जिन लोगों को पाचन तंत्र की समस्या रहती है, उन्हें सूर्य के इस रत्न से काफी राहत मिल सकती है. यह रत्न उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल माना गया है, जो कला, लेखन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं.

माणिक्य किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

माणिक्य पहनने से पहले राशि का विचार करना बेहद जरूरी है क्योंकि गलत रत्न प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है. रत्न शास्त्र की मानें तो मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए माणिक्य बेहद भाग्यशाली है. जबकि, कर्क और मीन राशि के लोगों को  ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही इसे धारण करना चाहिए. वहीं, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को माणिक्य पहनने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: चमक जाएगी सोई हुई किस्मत, ये 3 रत्न बदल सकते हैं जीवन की दिशा, जानें धारण करने के नियम

धारण करने की सही विधि और मंत्र

रत्न तभी फल देता है जब उसे पूर्ण विधि-विधान से जागृत किया जाए. रविवार के दिन सुबह स्नान के बाद अंगूठी को गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध करें. इसके बाद सूर्य देव के सामने दीप जलाएं और लाल चंदन या फूल अर्पित करें. इतना करने के बाद  रत्न को हाथ में लेकर सूर्य के इस बीज मंत्र- “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” का 108 बार जाप करें. मंत्र जाप के बाद इसे अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) में धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

gem astrology

