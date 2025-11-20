Rudraksha Tips: जानें किस राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष शुभ, नुकसान से बचने के लिए तुंरत जान लें!

Best Rudraksha for Each Zodiac Sign: सनातन परंपरा में भगवान शिव के विशेष प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष को देखा जाता है. मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है. इसे धारण करने वाले जातकों के जीवन से दुखों और संकटों का नाश होने लगता है. गले में कलाई में रुद्राक्ष को धारण करना साधक के मन को शांत रखता है. लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि रुद्राक्ष राशि अनुसार ही धारण करें और विधि अनुसार ही पहने ताकि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त किया जा सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कितनी संख्या में पहनें रुद्राक्ष?

रुद्राक्ष को हमेश 108, 54 या 27 की संख्या में पहनना शुभ माना गया है. मान्यता है कि रुद्राक्ष की माला 108 दानों का पहनना अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है. सही संख्या में रुद्राक्ष पहनने से मन की शांति होती है और एकाग्रता के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार वृद्धि होती है.

राशि अनुसार रुद्राक्ष

मेष राशि के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

वृषभ राशि के लिए 6 और 10 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

मिथुन राशि के लिए 4 या 11 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

कर्क राशि के लिए 4 मुखी या गौरीशंकर रुद्राक्ष शुभ.

सिंह राशि के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

कन्या राशि के लिए गौरीशंकर रुद्राक्ष शुभ.

तुला राशि के लिए 7 मुखी और गणेश रुद्राक्ष शुभ.

वृश्चिक राशि के लिए 8 और 13 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

धनु राशि के लिए 9 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

मकर राशि के लिए 10 और 13 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

कुंभ राशि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

मीन राशि के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष शुभ.

रुद्राक्ष धारण करने की सही विधि

रुद्राक्ष लाल, पीले या सफेद धागे में गुंथ कर पहने,

काले धागे में रुद्राक्ष भूलकर भी न पहनें.

किसी और का इस्तेमाल किया रुद्राक्ष न पहनें.

गंगाजल से धोकर और शिवलिंग पर अर्पित करके ही रुद्राक्ष को धारण करें.

शिवलिंग पर रुद्रात्र को अर्पित करने से पहले "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का एक माला जाप जरूर करें.

रुद्राक्ष पहनने से क्या है फायदा?

रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक तनाव कम होने लगते हैं.

रुद्राक्ष धारण करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है.

रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में सकारात्मकता आती है.

रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ाता है.

रुद्राक्ष धारण करने से ग्रहदोष दूर होते हैं.

रुद्राक्ष धारण करने से आर्थिक रूप से स्थिरता आती है.

रुद्राक्ष धारण करने से सौभाग्य बढ़ता है.

रुद्राक्ष धारण करने से सफलता की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

